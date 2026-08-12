Cum se simte Alina Pușcău după începerea tratamentului împotriva cancerului: „Am început să am simptome, să îmi fie rău”

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Alina Pușcău (44 ani) a început tratamentul împotriva cancerului și, deși nu face încă chimioterapie, aceasta spune că se simte rău. Cu toate acestea, modelul este convins că va reuși să treacă cu bine peste această perioadă dificilă, susținând că simte cum se mișcă lucrurile în organism, iar tumorile încep să se micșoreze.

Cum se simte Alina Pușcău după începerea tratamentului

După ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, Alina Pușcău a început tratamentul și după prima doză aceasta spune că a început să aibă simptome și să se simtă rău. Însă, modelul își păstrează optimismul și este sigură că acest tratament o va ajuta, iar tumorile se vor micșora.

„Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am început să am simptome, să îmi fie rău, să dorm foarte mult. Simt că totul se mișcă în corp pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (…) Parcă le simt că lucrează în corp, că micșorează fiecare tumoră. Am vorbit ieri cu doctorul și a spus că încearcă să îmi salveze viața și a zis că toată lumea se roagă pentru mine și am zis că o țară întreagă se roagă pentru mine. Și au zis că și ei se roagă pentru mine ca să poată să îmi salveze viața”, a mărturisit Alina Pușcău pe Instagram.

Tratamentul va dura până în luna septembrie, moment în care aceasta va afla dacă a funcționat sau nu. Însă, românca a precizat că deja a slăbit 10 kilograme și se simte rău.

„Joi o să mă văd cu doctorul să vedem cum merge tratamentul, dar îl continui până pe 18 septembrie, să vedem cum reacționează corpul, dar sunt foarte amețită. Abia mă țin pe picioare, am slăbit 10 kilograme. Cu Dumnezeu înainte, totul va fi bine”, a mai spus Alina Pușcău.

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Mama Alinei Pușcău, la Biserică pentru fiica sa

În același timp, Alina Pușcău a dezvăluit că mama sa a mers pentru prima dată în mulți ani la Biserică, unde s-a rugat pentru sănătatea fiicei sale. De asemenea, femeia s-a spovedit și împărtășit și a primit binecuvântarea preotului.

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„Chiar mama astăzi s-a dus să se spovedească, să se împărtășească. Nu a făcut-o niciodată. Doar când s-a căsătorit și a zis că s-a simțit extraordinar și că preotul i-a spus că numele ei, Blandina, este sfânt. Vă mulțumesc pentru tot, Dumnezeu o să facă totul așa cum trebuie”, a dezvăluit Alina pe Instagram.

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Sursă foto: Instagram

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