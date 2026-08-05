Cum a descoperit Alina Pușcău că are cancer. Primele semne care au trimis-o la medic înainte de diagnosticul crunt. „Nimeni nu știa, nici ea nu știa!”

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Alina Pușcău trece prin cea mai grea încercare a vieții sale, după ce a fost diagnosticată cu o formă gravă de cancer. Fotomodelul internațional a dezvăluit recent pe rețelele de socializare că se luptă cu tumori care s-au extins și la nivelul sistemului osos, veste care a luat prin surprindere opinia publică și fanii vedetei.

În prezent, aceasta se află în Statele Unite ale Americii, unde urmează un tratament de specialitate într-un centru medical din California, încercând să rămână optimistă în fața unui diagnostic extrem de dur.

Când au apărut simptomele bolii

Deși diagnosticul a fost aflat recent, primele semne ale bolii au început să își facă simțită prezența încă de acum câțiva ani. Prietena apropiată a fotomodelului, Olga Barcari, a oferit detalii despre momentele de început ale afecțiunii, precizând că Alina simțea dureri și o stare continuă de epuizare încă din perioada în care participa la emisiunea Asia Express, fără ca cineva să bănuiască gravitatea situației.

„Chiar la începutul anului. Și în Asia Express avea cancer, dar nimeni nu știa, nici ea nu știa. A început să o doară tam nesam. Nu se simțea bine. Boala asta ți-o dă așa… ușor prin eliminare. Nu te simți bine, te simți obosit, ai tot felul de stări. Ea, săraca, și atunci avea cancer, dar nu a simțit ceva acut să se ducă la medic”, a mărturisit Olga Barcari la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

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Lupta discretă și recidiva neașteptată a bolii

După investigații amănunțite, medicii au confirmat prezența tumorilor, iar Alina Pușcău a început imediat un protocol terapeutic. Pentru o perioadă, evoluția a fost una extrem de încurajatoare, starea de sănătate a vedetei dând semne clare de îmbunătățire. Din păcate, afecțiunea a recidivat cu agresivitate și s-a extins la oase, impunând o abordare medicală mult mai complexă.

„Ea făcea un tratament, tot timpul îmi arăta filmulețe, că e bine, că se îngrășase. La un moment dat era chiar destul de bine. Mă rog din tot sufletul să fie bine la final! Cumva, toți prietenii cu care nu s-a mai întâlnit îi sunt aproape. A avut momente în care prietenii i-au întors spatele, apoi și-au dat seama că situația este foarte gravă și s-au întors la ea”, a adăugat prietena fotomodelului.

Tratament de o jumătate de milion de dolari în California

Pe lângă impactul emoțional și fizic, Alina Pușcău se confruntă și cu o presiune financiară uriașă. Schema medicală pe care urmează să o înceapă în California necesită fonduri considerabile pe care vedeta încearcă să le strângă cu ajutorul celor din jur. Cu toate acestea, apropiații susțin că fotomodelul dă dovadă de o putere interioară remarcabilă și refuză să își piardă speranța.

„Chiar ieri am vorbit. Ne-am sunat. Vreau să îmi fac viză să merg la ea. Încearcă să facă cumva să strângă și ea niște fonduri, costă aproape jumătate de milion de dolari. Așa mi-a zis. O ajut moral, mai mult mă ajuta ea pe mine. Are atât de multă energie, să se trateze, are atât de multă încredere. E foarte pozitivă, însă, într-adevăr, e cumplit”, a mai declarat Olga Barcari.

Foto – Facebook / Instagram

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