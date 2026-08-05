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Tudor Chirilă, semnal de alarmă și atac dur la adresa PSD după ultimele evenimente politice: „Au aruncat țara în criza politică în care se află acum”

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Tudor Chirilă taxează dur ultimele mișcări din scena politică românească și lansează un avertisment îngrijorător pentru populație. Indignat de deciziile recente ale liderilor politici, juratul de la „Vocea României” vorbește deschis despre manipulare, amnezie colectivă și modul în care jocurile de putere afectează viitorul țării.

Tudor Chirilă, semnal de alarmă pentru populație

Tudor Chirilă este cunoscut nu doar pentru cariera sa artistică de succes, ci și pentru spiritul civic extrem de activ. Juratul de la „Vocea României” nu a ezitat niciodată să își exprime public opiniile legate de direcția în care se îndreaptă țara, iar ultimele evenimente din spațiul politic românesc l-au determinat să transmită un mesaj dureros și tranșant pe rețelele de socializare.

Artistul atrage atenția asupra riscului ca populația să uite rapid contextul și cauzele care au dus la instabilitatea din prezent, punctând modul în care jocurile de putere afectează viața de zi cu zi a cetățenilor.

În mesajul său, Tudor Chirilă a analizat acțiunile recente ale partidelor politice și decizia de a ataca în instanță hotărârile propriului guvern, considerând această practică drept una profund imorală.

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Tudor Chirilă, atac dur la adresa PSD

Artistul a continuat atacul la adresa PSD subliniind că, deși demersurile juridice de acest tip se practică la nivel european, contextul local arată mai degrabă o lipsă de asumare a reformelor necesare de-a lungul anilor.

„Dar nu, nu e normal să dai jos un guvern din care faci parte, doar pentru a ataca orice hotărâre a aceluiași guvern în instanță. Nu e ilegal să ataci în instanță hotărâri de guvern. E o practică întâlnită des în Europa. În cazul nostru e doar profund imoral. E greu de crezut că o gașcă de ticăloși, mafioți, sinecuriști abonați la contracte interminabile cu statul, gestionari de sinecuri care n-au făcut nimic treizecșișișase de ani decât să frâneze dezvoltarea unei țări care a crescut mai ales pe spatele inițiativei private, aia câtă mai e, deci e greu de crezut că acest imens grup infracțional organizat atacă în instanță hotărâri de guvern de dragul reformelor la legi pe care ar fi trebuit să le modifice de câțiva ani, dar nu au făcut-o”, a adăugat Tudor Chirilă.

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Impactul economic asupra populației și manipularea prin presă

Tudor Chirilă a vorbit și despre impactul economic asupra populației, amintind de deficitul bugetar și de împrumuturile consistente făcute în timp. În opinia sa, manipularea și zgomotul mediatic fac ca greșelile trecutului să fie repetate ciclic.

„Însă, având în vedere că lumea uită și că zgomotul ‘presei’ plătite de partide din bani publici e destul de mare, manevra se va acoperi. Lumea va uita tot șirul de evenimente care ne-a adus în situația de azi. La fel cum a uitat deja că Marcel Ciolacu a dus țara la deficitul ăsta atât de greu de micșorat, ghici cu sacrificiile cui? Exact, ale poporului care votează de treizecișicinci de ani PSD, dar uită după fiecare vot sau creștere salarială că trăim din împrumuturi cu dobânzi uriașe angajate de un partid de hoți care nu a reușit în treizecișicinci de ani să creeze un context sănătos pentru creștere economică bazată pe producție, nu pe consum”, a subliniat acesta.

În încheierea mesajului său, juratul de la „Vocea României” a sintetizat situația printr-o concluzie amară: „Consumați, votați și uitați ar fi un slogan perfect pentru PSD. S-a dovedit că funcționează. Și va mai funcționa. Și s-a împlinit și dorința teologului Dan Voiculescu: Nu avem toată puterea până nu luăm și justiția”.

Sursă foto: Facebook, Profimedia

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