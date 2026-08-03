Nicușor Dan, mesaj emoționant după moartea matematicianului Florian Luca: „Un om care se bucura de viață, locuri, oameni”

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Președintele României, Nicușor Dan, este în doliu după pierderea matematicianului Florian Luca, fost coleg și prieten din adolescență. Acesta l-a omagiat printr-un distribuit în mediul online, evocând pasiunea și energia lui pentru viață și știință.

Nicușor Dan, mesaj emoționant după decesul lui Florian Luca

Președintele României, Nicușor Dan, trece printr-un moment de profundă tristețe. Printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, liderul statului și-a exprimat regretul pentru pierderea unui vechi prieten și coleg, matematicianul Florian Luca, una dintre cele mai strălucite minți ale României, care s-a stins la vârsta de 57 de ani.

„Uluit de dispariția fulgerătoare a lui Florian Luca. Am fost colegi de cameră la lotul de matematică în 1985 (căminul de pe str. Occidentului), apoi ne-am tot întâlnit în olimpiade, tabere, facultate, conferințe. Impresionat de intensitatea cu care trăia matematica la vârsta adultă, la fel cum îl cunoscusem la 15 ani. Un om care se bucura de viață, locuri, oameni. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

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Cine a fost Florian Luca

Pe 16 martie 1969, Galațiul dădea lumii un geniu al matematicii: Florian Luca. Încă din primii ani de școală, acesta și-a demonstrat talentul ieșit din comun pentru științele exacte, un dar cultivat la renumitul Liceu „Vasile Alecsandri” din orașul natal. Studiile universitare le-a continuat la Facultatea de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe care a absolvit-o în 1992.

Dar Florian Luca nu și-a limitat ambițiile la granițele țării. Pentru doctorat, a ales Universitatea Fairbanks din Alaska, iar cariera sa academică l-a dus la Catedra de Algebră a prestigioasei Universități din Syracusa, New York. A fost invitat să predea în universități de top din Europa și cele două Americi, cucerind respectul colegilor de breaslă prin claritatea cu care aborda cele mai complexe concepte algebrice.

Președintele României a rememorat cu emoție momentele petrecute împreună cu acesta de-a lungul a patru decenii: de la zilele în care împărțeau aceeași cameră la lotul național de matematică, la participarea la olimpiade, tabere de profil și conferințe. Aceste amintiri au subliniat legătura profundă de prietenie și respect care îi unea pe cei doi.

„Luca a fost un exemplu de dedicare și iubire pentru frumos, un om care nu doar că excela în matematică, dar care știa să trăiască viața cu entuziasm și dragoste pentru tot ce îl înconjura”, a adăugat președintele în mesajul său.

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Un mentor pentru generații întregi

Pe lângă contribuțiile sale științifice remarcabile, profesorul Florian Luca a avut un impact semnificativ asupra tinerilor din întreaga lume. În Mexic, unde a locuit și a muncit timp de mai mulți ani, a coordonat Lotul Olimpic de Matematică, formând viitori cercetători și inspirând pasiunea pentru această disciplină.

În România, profesorul Luca a rămas un simbol al excelenței academice, fiind membru activ în Societățile Naționale de Matematică din România, Statele Unite ale Americii și Mexic. Cu toate că viața l-a purtat departe de Galați, a rămas conectat cu rădăcinile sale, bucurându-se de respectul și admirația comunității locale.

Florian Luca a încetat din viață pe 28 iulie 2026, la vârsta de 57 de ani.

Sursă foto: Facebook

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