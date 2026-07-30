Ce scrie pe coroana funerară a lui Iris Anastasia Piron. Mesajul dureros transmis de părinții tinerei

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Joi, 30 iulie, familia și apropiații lui Iris Anastasia Piron, tânăra de 22 de ani care și-a pierdut viața într-un accident feroviar produs la halta Brănești, își iau rămas-bun de la ea. Părinții îndurerați au transmis un mesaj sfâșietor pe coroana funerară a acesteia.

Mesajul dureros scris pe coroana funerară a lui Iris Anastasia Piron

Durerea pierderii unui copil este imposibil de exprimat în cuvinte, iar părinții Anastasiei Piron, fata de 22 de ani care și-a pierdut viața într-un tragic accident feroviar, au găsit puterea să-și ia rămas-bun cu un mesaj sfâșietor.

Pe coroana funerară depusă la căpătâiul fiicei lor, aceștia au scris: „Te vom iubi mereu, îngerul nostru care ai zburat la cer. Mami și tati”.

Astăzi, 30 iulie 2026, Anastasia este condusă pe ultimul drum, iar lacrimile, florile și rugăciunile celor care au cunoscut-o umplu curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Brănești. Familia, prietenii, colegii și toți cei care au iubit-o și-au făcut apariția de la primele ore ale dimineții pentru a-și lua rămas-bun.

Potrivit Cancan, slujba a început la ora 11.00, transformând ziua într-una copleșitoare pentru apropiați.

Citește și: O mamă din România, filmată în timp ce își teroriza și amenința fiica: „Îi găsești în scaunul cu rotile”

Citește și: Alertă alimentară într-un supermarket din România! Produs, retras de urgență din cauza pesticidelor

Tânăra a fost dată dispărută prin RO-Alert

Tragedia s-a petrecut pe 24 iulie, atunci când Iris Anastasia Piron a fost lovită de un tren în halta Brănești. După ultima întâlnire cu tatăl ei, tânăra i-a spus că se va duce la bibliotecă pentru a studia.

Dispariția ei a fost raportată în aceeași seară, iar autoritățile au pornit o căutare amplă, inclusiv prin sistemul Ro-Alert. Din păcate, luni, pe 27 iulie, vestea tragică a fost confirmată: femeia lovită de tren era Anastasia Piron.

Citește și: Ilie Bolojan le recomandă românilor să reducă consumul de energie seara, după oprirea celor două reactoare de la Cernavodă

Citește și: Rusia, mesaj pentru România după incidentele repetate cu drone: „Acțiunile neprietenoase nu vor rămâne fără răspuns”

Scenele de la înmormântare sunt încărcate de emoție. În curtea bisericii, coroanele de flori, lumânările și candelele creează un peisaj sfâșietor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Iris Anastasia Piron

Sursă foto: Facebook, Cancan

Urmărește-ne pe Google News