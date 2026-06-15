O tânără de 21 de ani a murit după ce a sărit de pe un pod pentru a face bungee jumping. Angajații au uitat să îi monteze coarda de siguranță

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O tânără de 21 de ani a murit tragic la Limeira, Brazilia, pe 13 iunie, după ce a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță în timpul unui salt bungee jumping. Momentul a fost filmat de martori, în timp ce logodnicului ei i s-a făcut rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, o tânără de doar 21 de ani, și-a pierdut viața în Brazilia, în timpul unei experiențe de bungee jumping ce trebuia să fie o aventură plină de adrenalină și bucurie. Incidentul șocant, care a avut loc pe 13 iunie, a atras atenția întregii lumi și a ridicat întrebări serioase despre siguranța acestor activități extreme.
Maria Eduarda a mers pe un pod din Limeira, Sao Paulo, pentru a-și testa curajul sărind de la o înălțime de 40 de metri. Din păcate, ceea ce trebuia să fie o experiență memorabilă s-a transformat într-un coșmar.
Angajații companiei organizatoare au uitat să îi atașeze coarda de siguranță, iar tânăra a fost aruncată în gol fără nicio protecție. Momentul îngrozitor a fost surprins pe cameră de un martor, iar în videoclip se poate auzi un strigăt disperat: „Băieți, coarda!”. Din păcate, realizarea greșelii a venit prea târziu, notează oglobo.
Logodnicul tinerei a avut nevoie de îngrijiri medicale
Doi dintre angajații implicați au fugit de la fața locului, dar au fost ulterior reținuți cu ajutorul unui elicopter. În total, șase persoane au fost arestate în urma investigației autorităților locale.
Maria Eduarda era o tânără plină de viață și optimism, care și-a dorit să experimenteze senzații tari. Cu doar câteva ore înainte de tragedie, ea a împărtășit pe Instagram imagini cu podul de pe care urma să sară și biletele achiziționate pentru această activitate.