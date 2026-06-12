O femeie din Brașov a încercat să fure produse de 3.000 lei dintr-un supermarket. Camerele de supraveghere au surprins momentul

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O femeie din Ucea de Sus, Brașov, a fost reținută zilele trecute după ce a încercat să fure produse de aproape 3.000 de lei dintr-un supermarket. Aceasta a folosit o schemă simplă, iar autoritățile cred că a mai apelat la un astfel de truc și în trecut.

O femeie din Brașov a încercat să fure produse de 3.000 lei din supermarket

Un gest neașteptat din partea unei femei de 36 de ani din Ucea de Sus, județul Brașov, a stârnit atenția autorităților și a internetului. Miercuri, 10 iunie, aceasta a fost prinsă în flagrant într-un supermarket din Făgăraș, încercând să sustragă produse în valoare de aproape 3.000 de lei.

Potrivit poliției, suspecta a intrat în magazin și a umplut un cărucior cu zeci de produse alimentare și articole de uz casnic. Ajunsă la casa de marcat, femeia a recurs la o strategie neobișnuită: a scanat doar două pachete de bureți pentru vase, pe care le-a abandonat ulterior pe tejghea, încercând să treacă de linia de control fără a plăti restul bunurilor.

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Angajații au alertat autoritățile

Angajații magazinului au fost însă vigilenți și au alertat imediat autoritățile.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș au fost sesizați de reprezentanții unui magazin din localitate cu privire la faptul că o persoană ar fi trecut de casele de marcat având asupra sa numeroase produse neachitate. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că persoana surprinsă, în vârstă de 36 de ani, ar fi umplut căruciorul de cumpărături cu produse alimentare și de uz casnic, însă, la casa de marcat, a ales să achite doar două pachete de bureți pentru vase. Prejudiciul, de aproape 3.000 de lei, a fost recuperat integral și restituit societății comerciale, iar verificările ulterioare au dus la bănuiala că persoana surprinsă ar fi procedat în același mod și cu alte ocazii, aspecte ce urmează a fi clarificate în cadrul cercetărilor”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

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Deși paguba a fost acoperită pe loc prin returnarea bunurilor către magazin, valoarea ridicată a produselor și suspiciunile că femeia nu ar fi la prima abatere au determinat polițiștii să acționeze ferm. Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov.

Cazul este acum în atenția Biroului de Investigații Criminale Făgăraș, sub coordonarea unui procuror, care investighează dacă aceasta a folosit aceeași metodă în alte ocazii. Detalii suplimentare despre activitatea infracțională a suspectei urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.

Sursă foto: Poliția Brașov

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