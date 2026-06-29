Alertă alimentară: Produs iubit de români, retras de urgență din magazinele Lidl, Kaufland și Metro din cauza unui risc major pentru consumatori

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O alertă alimentară majoră vizează trei dintre cele mai mari lanțuri de magazine din țară. Compania Ferrero România a anunțat rechemarea voluntară de pe piață a unui articol de larg consum, comercializat la nivel național. Măsura de precauție a fost extinsă rapid în toate rețelele de hipermarketuri și supermarketuri Lidl, Kaufland și Metro Cash & Carry, clienții fiind sfătuiți să returneze produsele.

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Potrivit informărilor oficiale emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), măsura de retragere vizează celebrul Nutella Croissant (produs congelat, ambalat la pungă de 4 bucăți, cu un gramaj de 340g).

Decizia a fost luată de urgență în urma identificării unui risc major pentru sănătatea publică: posibila prezență a unui corp străin, mai exact a unui fragment de metal.

Produsul în cauză este fabricat de Fresystem S.p.A. în Italia, are codul EAN 8000500413654 și face parte exclusiv din lotul de producție L126Z39, având data de expirare 06.05.2027.

Reprezentanții Ferrero au ținut să precizeze că niciun alt lot de produse din portofoliu nu este afectat și că, deși pe teritoriul României nu au fost depistate efectiv astfel de corpuri străine în dulciurile vândute, siguranța consumatorilor rămâne prioritatea numărul unu.

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Ce trebuie să facă clienții care au cumpărat produsul

Persoanele care au achiziționat pungi de Nutella Croissant din lotul menționat mai sus sunt avertizate ferm să nu le consume sub nicio formă, ci să le distrugă sau să le returneze în magazinul de unde le-au cumpărat.

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Retailerii au anunțat că vor restitui integral contravaloarea produselor returnate, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Termenul limită stabilit de autorități și producători pentru această campanie de rechemare este data de 15 iulie 2026. Pentru informații suplimentare sau clarificări, cumpărătorii pot contacta compania producătoare la adresa de e-mail [email protected].

Sursă foto: ANSVSA, Shutterstock

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