Copil de 12 ani, strivit de o cruce, într-un cimitir din Cluj

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Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce de beton a căzut peste el, într-un cimitir din Cluj. Băiatul se afla la cimitir alături de tatăl lui, care în momentul tragediei curăța mormântul mamei sale, decedată în urmă cu câteva săptămâni.

Copil de 12 ani, strivit de o cruce în cimitir

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Vultureni, județul Cluj: un băiețel de 12 ani și-a pierdut viața după ce o cruce din cimitir s-a prăbușit peste el. Incidentul s-a petrecut în timp ce copilul se afla împreună cu tatăl său la mormântul bunicii decedate cu doar cinci săptămâni înainte, conform informațiilor furnizate de Știrile ProTV.

Potrivit primelor detalii, micuțul se plimba printre morminte în timp ce tatăl lui curăța zona din jurul locului de veci. Din păcate, băiatul s-a apropiat de o altă piatră funerară, care s-a dezechilibrat și a căzut peste el.

„Bunica lui a murit în urmă cu cinci săptămâni și a mers împreună cu tatăl lui la mormântul bunicii. Cât timp tatăl lui, am înțeles, făcea curățenie în jurul mormântului, copilul se plimba prin cimitir. La un moment dat, am înțeles că s-a urcat, s-a prins de o piatră funerară care a căzut pe el. Din câte am înțeles, piatra era prinsă foarte puțin în beton”, a declarat Paul Bogdan Cecan, primarul comunei Vultureni.

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Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva

Deși tatăl a apelat de urgență numărul 112, echipajele sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața copilului.

Trupul neînsuflețit al băiatului a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca, pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

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Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și investighează circumstanțele în care a avut loc incidentul.

Sursă foto: Shutterstock

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