Ce este bacteria Vibrio, supranumită „bacteria mâncătoare de carne”. Se răspândește pe litoralurile europene

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Bacteria Vibrio, supranumită „bacteria mâncătoare de carne”, amenință coastele Europei, amplificată de schimbările climatice. În Spania, mai multe plaje au fost închise din cauza riscurilor sanitare, alarmând turiștii și autoritățile.

Ce este bacteria Vibrio

După ce peștii-iepure au luat cu asalt litoralul grecesc, acum o bacterie care afectează starea de sănătate a oamenilor pare să se răspândească pe litoralul european. Acest microorganism reprezintă un pericol tot mai mare pentru sănătatea publică și ecosistemele marine, dar și pentru turismul european.

Vibrio este un microorganism acvatic care trăiește natural în ape marine și salmastre, în special în zonele unde râurile se întâlnesc cu marea.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), „Vibrio este o bacterie acvatică ce poate fi găsită în fructele de mare”, iar anumite tulpini pot provoca afecțiuni grave, de la gastroenterită până la infecții letale.

Cele mai periculoase specii întâlnite în Europa includ Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus și variante ale Vibrio cholerae.

Citește și: Claudiu Manda îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Inclusiv pe Nicușor Dan l-ați mințit. Stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion”

Citește și: Când se virează banii de alocații pentru copii în iulie 2026

Cum acționează „bacteria mâncătoare de carne”

Această bacterie poate infecta corpul uman prin consumul de fructe de mare crude sau prin contactul cu apa marină în cazul rănilor deschise. În cazurile severe, infecția poate duce la fasceită necrozantă, o afecțiune în care țesuturile din jurul rănii se distrug rapid.

Organizația Gavi explică: „Bacteria poate pătrunde în sânge, provocând sepsis, iar uneori pacienții necesită amputarea membrului afectat”.

Citește și: PSD și Nicușor Dan vor clarificări înainte să semneze un acord de reciprocitate. Negocieri în curs la Palatul Victoria și în Parlament

Citește și: Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Marius Niță, imagine cu rana provocată de această specie

O problemă agravată de schimbările climatice

Specialiștii avertizează că Marea Mediterană este una dintre regiunile cele mai vulnerabile la încălzirea globală, iar temperaturile în creștere creează condiții ideale pentru proliferarea Vibrio.

„Mediterana nu este doar o victimă a schimbărilor climatice, ci o prevestire a lor. Este una dintre mările care se încălzesc cel mai rapid de pe planetă”, explicat Hatim Aznague, analist al Uniunii pentru Mediterană, citat de Știrile Pro TV.

Apa mai caldă și mai puțin sărată, cum se întâmplă la gurile râurilor, devine un mediu favorabil pentru bacterii. EFSA confirmă că prevalența Vibrio în fructele de mare este în creștere la nivel global și european, mai ales în estuare și în ape cu salinitate redusă.

Impactul asupra sănătății și turismului

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) avertizează că riscul de infecții cu Vibrio este mai mare pe parcursul sezonului estival, în special în timpul valurilor de căldură. În Spania, mai multe plaje au fost deja închise din cauza pericolului.

Mediterana, cea mai vizitată regiune turistică din lume, se confruntă acum cu o criză care amenință economiile locale dependente de turism.

„Bacteriile nu sunt povestea; ele sunt mesagerii. Povestea este o mare dezechilibrată de căldură și poluare”, afirmă Hatim Aznague.

Sursă foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News