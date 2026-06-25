Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Marius Niță, imagine cu rana provocată de această specie

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Marius Niță, prezentator TV, a postat o fotografie cu rana unui prieten mușcat de pește-iepure în Skiathos, Grecia. Această specie invazivă a ajuns în Mediterană prin Canalul Suez, creând îngrijorare printre turiști.

Cum arată mușcătura de pește-iepure

Peștele-iepure, o specie invazivă, a devenit un subiect intens discutat pe rețelele de socializare, după ce numeroși turiști au raportat incidente neplăcute. Marius Niță, prezentator la Antena Stars, a postat recent pe Facebook o fotografie care surprinde rana provocată de mușcătura acestui pește exotic, aducând în prim-plan un fenomen ce a stârnit curiozitate și îngrijorare.

Vedeta tocmai s-a întors din Skiathos, unde unul dintre prietenii săi a fost atacat de peștele-iepure.

„Pentru că au început să-mi scrie tot mai mulți alarmați, gata să renunțe la vacanțele în Grecia, zic să vă mai calmez nițel. Aveți în imagine buba provocată de un așa-zis pește-iepure, după o săptămână de la atac. În prima zi de vacanță s-a întâmplat, nefericitul pacient este unul dintre prieteni. Amândoi, în apa cristalină, admirând peștii care înotau printre noi, cred că dorade, nu mă pricep la carași din ăștia, și-l văd pe ăsta cum sare ca ars urlând că l-a mușcat ceva”, a mărturisit Marius Niță pe contul său.

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Cât de periculoasă este mușcătura peștelui-iepure

Peștele-iepure, originar din zona Indo-Pacificului, și-a făcut debutul în Marea Mediterană în 2005, trecând prin Canalul Suez. De atunci, această specie invazivă s-a răspândit accelerat în apele grecești, predominând în sudul țării, în jurul insulei Creta și în zona Atenei. Deși peștele nu este periculos pentru oameni, mușcăturile sale pot cauza disconfort sau leziuni superficiale.

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Marius Niță a adăugat că, deși incidentul a fost neplăcut, nu a necesitat îngrijiri medicale serioase.

În postarea sa, vedeta a încercat să tempereze fricile celor care își planifică vacanțele în Grecia: „N-a turbat nimeni, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale sau de văicăreli absurde. Și, până la urmă, toți ne bucurăm când vine iepurașul… Pe mine m-a mușcat doar lenea, dar îmi revin, că ne revedem la Știrile Antena Stars”.

Conform Centrului Elenic pentru Cercetări Marine (HCMR), peștele-iepure este un prădător oportunist, hrănindu-se cu pești, cefalopode și nevertebrate marine. Cele mai frecvente incidente apar atunci când pescarii amatori încearcă să-l scoată din cârlig fără măsuri de protecție adecvate.

Această specie nu vânează oameni, iar majoritatea interacțiunilor sunt accidentale.

Sursă foto: Shutterstock, Facebook

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