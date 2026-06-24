Ce a scris Mihaela Belecciu, românca din Italia care și-a luat viața după ce și-a ucis fiica de 13 ani, în biletul de adio

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Mihaela Belecciu, o româncă de 39 de ani stabilită în Torino, Italia, și-a luat viața după ce și-a ucis fiica de 13 ani. Familia acuză că apelurile disperate ale Mihaelei la ajutor nu au primit niciun răspuns, potrivit Libertatea.

Mihaela Belecciu, româncă din Italia care și-a luat viața după ce și-a ucis fiica de 13 ani a lăsat un bilet de adio

Mihaela Belecciu, românca din Torino care și-a ucis fiica, ar fi cerut ajutor în repetate rânduri, fără succes. Tragedia din 21 iunie scoate la iveală drama psihologică și relația toxică care au marcat viața ei.

„De luni întregi, sora noastră nu mai era aceeași, era complet scăpată de sub control. Am făcut tot posibilul să îi fim alături, am cerut ajutor medicilor și forțelor de ordine. Nimeni nu ne-a ajutat, am fost abandonați”, au declarat fratele și sora Mihaelei pentru Corriere della Sera.

Femeia a lăsat un bilet fiicei sale mai mari, de 20 de ani, în care scria „Uită-te în telefonul meu”, oferindu-i și codurile de acces. Acum, anchetatorii încearcă să descopere ce adevăruri ar putea ascunde acel telefon.

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Relație toxică, sursa suferinței

Mihaela locuia în Italia de aproape 20 de ani împreună cu soțul ei, dar despărțirea lor în urmă cu un an a marcat începutul unui coșmar. Potrivit familiei, bărbatul s-a mutat în Elveția pentru muncă și a încetat să îi mai trimită bani. În februarie 2026, Mihaela a primit un selfie de la el, în care apărea îmbrățișând o altă femeie, iar mesajul care însoțea fotografia era clar: „Nu mă mai căuta”. „Din acel moment, sora noastră a pierdut contactul cu realitatea”, povestesc rudele.

Familia susține că Mihaela a avut două tentative de suicid în martie 2026, una prin strangulare și alta prin ingerarea de medicamente. „Am mers la spital și am discutat cu psihologul, cerând internarea ei. Ni s-a răspuns că acest lucru nu este posibil fără consimțământul ei și că nu părea agresivă. A fost trimisă acasă”, au declarat fratele și sora ei. Chiar și apelurile la carabinieri au fost în van. „Am precizat de fiecare dată că în casă se afla și o adolescentă, o minoră, și că sora noastră avea nevoie de ajutor, dar nu am fost ascultați”, au adăugat aceștia.

Rudele vorbesc despre un comportament manipulator din partea fostului soț, care o amenința pe Mihaela că îi va lua copilul și că nu îi va mai oferi niciun sprijin financiar. „Își bătea joc de ea, o manipula și o amenința că îi va lua copilul. În unele mesaje, îi atribuia întreaga vină pentru destrămarea căsniciei”, spun apropiații. Cu doar o zi înainte de tragedie, cei doi au avut un nou schimb de mesaje, culminând cu o fotografie trimisă de bărbat, alături de o altă femeie.

Sistemul care a eșuat

Familia Mihaelei acuză sistemul de sănătate și serviciile sociale din Italia că nu au intervenit la timp. „Am cerut ajutor și centrului de sănătate mintală, dar nu existau programări disponibile înainte de luna septembrie”, declară rudele. Avocatul familiei, Maurizio Punturieri, a anunțat că va investiga dacă au existat responsabilități prin omisiune. „Am primit mandat pentru a face lumină în acest caz și pentru a identifica eventuale responsabilități, inclusiv comportamente omisive”, a declarat avocatul, citat de Libertatea.

Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de duminică, 21 iunie 2026, în cartierul Parella din Torino. Mihaela și-a strangulat fiica de 13 ani, după care și-a pus capăt zilelor folosind o frânghie. Echipajele medicale au intervenit la fața locului, dar nu au putut salva viețile celor două. Fiica cea mare a fost transportată în stare de șoc la Spitalul Maria Vittoria.

Foto: Shutterstock.com

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