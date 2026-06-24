Jucăriile squishy devenite virale pot provoca probleme de sănătate copiilor. Descoperirea făcută de autorități

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Aproape 6.000 de jucării „squishy” contrafăcute au fost confiscate în Glasgow din cauza riscurilor pentru sănătate. Aceste produse pot conține substanțe toxice și reprezintă un pericol grav pentru copii, avertizează autoritățile.

Jucăriile virale squishy, pericol pentru copii

Atenție, părinți! Jucăriile „squishy”, adorate de cei mici, pot ascunde pericole ascunse pentru sănătatea celor dragi. Un raport recent al autorităților scoțiene scoate la iveală detalii îngrijorătoare despre variantele contrafăcute ale acestor produse la modă, care pot cauza probleme grave de sănătate.

Aproximativ 6.000 de jucării „squishy” contrafăcute au fost confiscate recent de inspectorii pentru protecția consumatorilor dintr-un depozit din Glasgow, potrivit ProTV.

Aceste jucării, care imită niște găluște asiatice, sunt extrem de populare în rândul copiilor datorită videoclipurilor de tip „unboxing” de pe rețelele sociale precum TikTok. Cu toate acestea, popularitatea lor în creștere a atras și producători de falsuri periculoase.

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Ce pericole ascund jucăriile squishy contrafăcute

Autoritățile din Glasgow au descoperit într-un depozit numeroase produse contrafăcute care sunt departe de a respecta standardele de siguranță. Multe dintre ele conțin substanțe toxice precum ftalați, solvenți sau formaldehidă, care pot provoca iritații ale pielii, reacții alergice, greață, dureri de cap și chiar probleme respiratorii. În plus, unele dintre ele emană mirosuri chimice intense, ceea ce reprezintă un alt semnal de alarmă.

„Produsele recuperate reprezintă un pericol serios pentru oricine le folosește sau se joacă cu ele. Îi încurajez pe cei care doresc să cumpere aceste jucării populare să se asigure că le achiziționează de la comercianți de încredere și să verifice cu atenție etichetele”, a declarat Laura Doherty, reprezentantă a Consiliului Local Glasgow.

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Riscuri suplimentare pentru cei mici

Pe lângă riscurile chimice, aceste imitații pot reprezenta un pericol de sufocare, mai ales pentru copiii mici, din cauza dimensiunilor reduse sau a pieselor care pot fi înghițite. În plus, multe dintre ele nu conțin avertismente clare privind vârsta minimă recomandată.

Inspectorii au mai descoperit că unele dintre jucării nu respectă standardele de inflamabilitate sau se pot sparge cu ușurință, eliberând substanțe necunoscute care pot pune în pericol sănătatea.

Cum identifici o jucărie sigură

Părinții sunt încurajați să fie vigilenți și să verifice ambalajul înainte de a cumpăra astfel de jucării. Iată câteva indicii esențiale care te pot ajuta să distingi un produs original de unul contrafăcut:

Marcajul UKCA sau CE, care atestă faptul că jucăria respectă standardele de siguranță;

Restricțiile de vârstă, dacă sunt menționate pe ambalaj;

Avertismentele și instrucțiunile de siguranță clare;

Detaliile producătorului, inclusiv denumirea și adresa acestuia.

Un alt semnal de alarmă este prețul suspect de scăzut sau vânzarea fără ambalaj corespunzător. Mirosul puternic, neplăcut sau lipsa avertismentului „nu consumați” în cazul jucăriilor care seamănă cu alimentele sunt alte indicii că produsul ar putea fi nesigur.

Sursă foto: Shutterstock

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