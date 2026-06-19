Mai multe produse sunt retrase de pe piață. Unul dintre ele a fost distribuit prin magazinele Lidl

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Mai multe produse sunt retrase de pe piață și rechemate în magazine, potrivit ANSVSA. Oamenii sunt îndemnați să nu le utilizeze și să le ducă în cel mai apropiat magazin Lidl sau DM cât mai curând posibil.
O lingurițe pentru bebeluși și copii mici este retrasă din magazinele DM, după ce s-a descoperit că părți mici din aceasta se pot desprinde.
Potrivit ANSVSA este vorba despre produsul „babylove Esslernlöffel” (linguriță pentru hrănire babylove) din loturile 2521 și 2532, EAN: 4067796183429. Codul lotului nu este imprimat pe lingurițele propriu-zise. Loturile afectate au fost deja retrase de la vânzare.
În timpul utilizării produsului „babylove Esslernlöffel”, există posibilitatea ca mici părți ale linguriței să se desprindă. Aceste piese mici pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluși și copii mici.
Furnizorul olandez Partner in Pet Food NL BV anunță rechemarea produsului„ Coshida Selection Hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită 405g”, cu termenele de valabilitate 02/04/2028 și 03/04/2028.
În timpul verificărilor de calitate au fost detectate fibre de plastic albastru în produs. Prin urmare, clienții ar trebui să respecte retragerea și să nu dea produsul afectat animalelor lor.
Produsul afectat „Coshida Selection Hrană umedă pentru pisici, bucăți în aspic, cu ficat și vită 405g” , a fost vândut în magazinele din Lidl România. Produsul poate fi returnat în toate magazinele Lidl România. Contravaloarea produsului va fi rambursată chiar și fără bon fiscal.
Potrivit ANSVSA, alte produse vândute ale mărcii „Coshida Selection ”, comercializate de Lidl România nu sunt afectate de această rechemare.