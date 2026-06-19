Radu Miruță, declarații despre scumpirea biletului la metrou. Ce a descoperit Corpul de Control: „Nu se mai pune problema amânării încă o lună”

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Creșterea prețului biletului de metrou de la 5 lei la 7 lei, care trebuia să se întâmple de la 1 iulie, a fost anulată oficial de Ministerul Transporturilor. Decizia vine după măsura a fost suspendată temporar, în contextul unor verificări privind modul de utilizare a fondurilor publice la Metrorex. Ministrul interimar Radu Miruță spune că după verificările făcute de Corpul de Control, au fost semnalate probleme grave în gestionarea cheltuielilor companiei.

Anunț despre majorarea prețului la biletul de metrou

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a vorbit despre problemele de la Metrorex, dar și despre scumpirea biletului la metrou.

Autoritățile au dispus recuperarea unor sume importante care reprezintă penalități de întârziere de la diverși contractori. Conform ministrului, majorarea tarifelor nu va avea loc nici în perioada imediat următoare, iar viitorii miniștri vor avea o procedură mai grea pentru a relua o astfel de decizie.

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„Am suspendat două luni această creştere a tarifului. Cele două luni se apropie să fie trecute şi de la 1 iulie, adică peste câteva zile, dacă nu se ia nicio măsură, fără a se face vreo acţiune, tariful la metrou ar fi 7 lei. Am trimis Corpul de control.

Din raportul preliminar care mi-a fost adus, lucrurile stau foarte prost în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici la metrou. Am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie de a recupera banii care sunt la prima mână şi anume penalităţile de întârziere pe care diverse companii le au de plătit Metrorex.

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Sunt de zeci de milioane de euro. Se desfăşoară aceste acţiuni, însă nu merge să tot amânăm din lună în lună ceva ce este evident nejustificat, motiv pentru care am decis anularea creşterii biletului la metrou de la 5 la 7 lei, care ar fi trebuit să se întâmple peste câteva zile”, a declarat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă, transmite Agerpres.

Ce se va întâmpla când Ministerul Transporturilor va avea un nou ministru

Radu Miruță a vorbit despre cazul în care un alt ministru va veni la MTI și va vrea să majoreze tariful biletului de metrou.

El a dat asigurări că nu va crește prețul la metrou nici acum, nici în perioada imediat următoare.

„Va avea un drum mult mai lung de făcut. Nu se mai pune problema amânării încă o lună, încă o lună şi am închis definitiv acest subiect. Nu va creşte preţul la metrou nici acum, nici probabil în perioada imediat următoare.

Dacă va veni un nou ministru care va vrea să decidă prost pentru oameni şi să crească preţul la metroul fără să recupereze banii de care Metrorex are nevoie din alte părţi, va avea un drum mult mai lung de făcut.

Drumul până acum era decizia CA luată şi schimbat doar ordinul de ministru. S-a schimbat şi decizia CA şi ordinul de ministru. Am pus în siguranţă bătaia de joc cu creşterea biletului la metrou”, a explicat ministrul interimar al Transporturilor.

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