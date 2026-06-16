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Ploșnițe la metrou. Angajații Metrorex acuză o infestare în spațiile de odihnă

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Angajații Metrorex susțin, cu dovezi, că există o infestație cu ploșnițe la metrou, infestație pe care au reclamat-o dar pentru care nu se iau măsurile necesare. Specialiștii avertizează că insectele pot ajunge ușor în casele călătorilor, pe haine sau bagaje.

Angajații Metrorex acuză o infestare cu ploșnițe în spațiile de odihnă

Călătoria cu metroul prin București ar putea avea consecințe neașteptate pentru cei care nu sunt atenți: ploșnițele, insecte greu de stârpit, pot ajunge în locuințe fără să fie observate. Angajații Metrorex au semnalat o problemă majoră de infestare cu ploșnițe în spațiile de odihnă destinate mecanicilor, iar imaginile apărute pe internet sugerează că acestea s-ar fi răspândit inclusiv în garniturile de tren, relatează Stirileprotv.ro.

Specialiștii atrag atenția că aceste insecte se pot ascunde cu ușurință în haine, genți sau rucsacuri, fiind transportate fără a fi observate. „Ploșnițele sunt foarte mobile, se mișcă la fel de repede ca și un păianjen, și se bagă în spații foarte mici, în crăpături de 1-2 milimetri, unde intră lățimea unui card bancar. Acolo poate să stea o ploșniță foarte bine și automat își dezvoltă cuib”, explică biologul Alexandru Pintiloaie, potrivit sursei citate.

El avertizează că o infestare nedetectată la timp se poate răspândi rapid, afectând nu doar locuințe individuale, ci și întreaga scară de bloc. Recomandarea sa este ca pasagerii să fie atenți să nu lase sacoșele sau bagajele pe jos în mijloacele de transport în comun.

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Angajații Metrorex, în alertă

Problema este deosebit de gravă la depoul Valea Ialomiței, unde angajații spun că ploșnițele au invadat camerele de odihnă folosite de mecanici între ture, potrivit Stirileprotv.ro. „Dorm în sala de școală a personalului, altfel nu reușesc. Sunt angajați care s-au plâns și avem și anumite poze că au fost deja ciupiți”, declară Marian Artimon, director al Unității – Sindicatul Liber Metrou.

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În aceste spații, unde mecanicii își reiau activitatea la doar câteva ore după ce își încheie turele, insectele au fost văzute pe pături și haine. De frică, unii angajați au renunțat să mai folosească saltelele din unitate, aducând de acasă paturi pliabile și saltele proprii.

Problema persistă de mai mult timp, iar angajații solicită măsuri urgente pentru a preveni o eventuală infestare a întregii rețele de metrou. „Mecanicul și-a luat geanta, s-a dus, a pus-o în tren, a plecat, a dus-o acasă, a venit următorul. Încercăm pe cât se poate să nu ducem la o infestare generalizată a metroului”, a mai adăugat Marian Artimon. În prezent, aproximativ 40 de mecanici, care folosesc aceste spații prin rotație, sunt direct afectați.

Stirileprotv.ro au solicitat un punct de vedere oficial din partea Metrorex pentru a afla ce măsuri s-au luat pentru combaterea acestei probleme. Până acum, compania nu a oferit un răspuns.

Cum ne protejăm?

Dacă circulați frecvent cu metroul, fiți atenți la semnele unei posibile infestări cu ploșnițe acasă: pete mici de sânge pe lenjeria de pat sau urme de mușcături. Evitați să lăsați bagajele pe podelele vagoanelor și, la întoarcere, verificați cu atenție hainele și obiectele personale. Prevenția este cheia pentru a evita o situație neplăcută în propria locuință.

Foto: Hepta.ro

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