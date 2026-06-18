Invazie de molii la București. Ce spun experții și care sunt recomandările autorităților

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Bucureștiul se confruntă cu o invazie de molii atrase de lumina artificială pe timp de noapte. Ce spun specialiștii despre fenomen și care sunt recomandările autorităților

Invazie de molii la București

Bucureștiul este martorul unei invazii de fluturi nocturni, atrăgând atenția autorităților și localnicilor deopotrivă. Fenomenul, raportat și în alte orașe din România, este legat de temperaturile ridicate din această perioadă, informează Agenția de presă Rador.

Contrar îngrijorărilor, specialiștii asigură că nu este vorba despre molii care atacă hainele sau alte textile. Insectele observate sunt, de fapt, fluturi de noapte atrași de iluminatul artificial, explică experții citați de Radio București FM. Specia predominantă, Autographa gamma, este cunoscută pentru comportamentul său migrator, iar condițiile meteo favorabile, cum ar fi nopțile călduroase, le-au adus în orașe.

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Recomandările autorităților

Deși nu mușcă, nu înțeapă și nu răspândesc boli, prezența lor în număr mare poate fi deranjantă, mai ales în zonele intens iluminate. Este un fenomen temporar, care se va estompa odată cu sfârșitul perioadei de migrație și schimbarea vremii, mai adaugă experții.

Pentru a limita disconfortul, autoritățile recomandă să evităm lăsarea ferestrelor deschise în apropierea surselor intense de lumină pe timpul nopții. De asemenea, putem folosi plase de protecție pentru a ține insectele la distanță.

Foto: Shutterstock.com

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