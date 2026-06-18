Surse: Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, chemat la audieri la DNA

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost chemat astăzi, 18 iunie, la sediul Direcției Naționale Anticorupția, conform unor surse citate de ȘtirileProtv.

Ciprian Ciucu, chemat la DNA

Mâna dreapta a președintelui PNL, ilie Bolojan, a fost chemat la DNA pentru audieri, conform unor surse.

Ciprian Ciucu este văzut drept unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai liderului PNL, Ilie Bolojan, care se află în mijlocul unui scandal politic pe fondul negocierilor pentru formarea noului Executiv.

Luni seară, Bolojan i-ar fi transmis lui Adrian Veștea un ultim termen pentru a renunța la mandatul de premier desemnat, solicitându-i să facă acest pas până marți, la ora 10:00. După expirarea termenului, Veștea a anunțat însă, printr-o postare pe Facebook, că își menține decizia și nu va renunța la mandat, invocând responsabilitatea față de România.

El a anunțat că nu își va depune mandatul, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține viitorul Guvern,

Mai mult, el a afirmat că a acceptat această responsabilitate „cu bună credință” și că va merge mai departe cu mandatul încredințat.

Ciprian Ciucu, acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan

Ciprian Ciucu s-a pronunțat atât împotriva lui Adrian Veștea, cât și împotriva unui guvern cu PSD.

El a spus că președintele Nicușor Dan pune presiune pe PNL și protejează PSD-ul.

„Președintele României a ales să pună presiune pe partidul nostru, nu pe PSD.. De ce? #mediator

Istoria ne va răspunde. PSD iar a dispărut momentan din peisaj, dar nu uităm cine a fost agresorul: PSD.

Între timp vedem filialele noastre scindate, vedem lupte intestine de care PNL nu avea nevoie! Iar colegii noștri, îi știți, execută planul PSD.

Colegi de-ai noștri, fără mandat din partea noastră, pe ascuns, au conspirat împreună cu adversarii noștri împotriva noastră. De bună-credință, Ilie Bolojan l-a adus pe Adrian Veștea în fruntea PNL încă din 2024 și in ultimul timp l-a invitat la toate „consultările” de la Cotroceni. Ceea ce nu știa era că Veștea ducea propriile lui negocieri cu Nicușor Dan, susținut de facțiunea pucistă din PNL. AȘA CEVA NU SE FACE!

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Dragii mei, dragile mele,

Am fost partid prezidențial! Știm cum este — pentru noi a ieșit rău. Pentru apropiații fostului președinte, ACEIAȘI CU PUCIȘTII DE ASTĂZI, totul a mers bine. Au fost protejați, au fost privilegiați. Ei cu funcțiile și privilegiile, noi cu înjurăturile. Ajunge!

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Iar ni se învârte pe sub nas „interesul național”, „stabilitatea” — exact paravanul sub care ei s-au ascuns și care ne-a adus aici”, a scris Primarul General al Capitalei pe Facebook.

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