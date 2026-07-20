Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul Capitalei spune că doar „așa putem evita falimentul Bucureștiului” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, cere insolvența STB, spunând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. El a spus că fără insolvență, la un moment dat, STB va intra direct în faliment.

Ciprian Ciucu cere insolvența STB

Primarul general al Capitalei a cerut insolvența Societății de Transport București, spunând că doar așa o poate salva și se pot plăti salariile.

”Cer directorului general al STB şi Consiliului de Administraţie al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineaţă, şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva. Doar aşa putem plăti salariile. Doar aşa putem evita falimentul oraşului. (..) Le cer ca mâine dimineaţă, vin şi eu dacă vor, ca să prezinte situaţia, pentru că e treaba mea ca să analizez, deşi ei sunt plătiţi şi au responsabilitatea directă să-şi asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”, a spus Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă.

Citește și: Ciprian Ciucu, din vacanță, direct la Poliție: „Sunt nevinovat. Nu am luat șpagă. Nu am picat pe nicio interceptare”

El a spus că doar așa poate fi protejată Societatea, altfel, penalitățile suplimentare vor continua să crească.

„Doar aşa putem proteja STB, doar dacă intră în insolvenţă, de acumularea altor penalităţi suplimentare, de peste tot. Dacă nu, ele vor curge şi mai departe şi mai departe şi vor creşte aceste penalităţi. Că nu avem bani ca să îi dăm. (..) Mai ales la ANAF, care e principalul creditor, cu penalităţi de peste 400 de miliarde”, a mai spus Ciucu.

Insolvența va putea proteja angajații

Edilul Capitalei a arătat că insolvența va proteja atât angajații, cât și STB-ul de poprirea conturilor și blocarea serviciului de transport, care trebuie să continue să funcționeze, pentru că face parte din servicii de utilități publice.

Citește și: Ciprian Ciucu răspunde acuzațiilor de mită formulate de DNA: „Nu am nimic de ascuns”

„Serviciul va continua, dar fără insolvenţă, la un moment dat, efectiv, va intra direct în faliment. Deci este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plată integrală a restanţelor. Dacă judecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporţie semnificativă a acestei datorii poate fi ştearsă. S-a întâmplat acest lucru”, a mai spus el.

„Din păcate s-au acumulat multe lucruri negative în ultimii opt ani. (..) STB se află într-o situaţie financiară grea, este un cuvânt prea uşor, aproape dezastruoasă”, a precizat primarul.

STB, victima unor decizii iresponsabile

Ciprian Ciucu a spus că STB a fost victima unor decizii iresponsabile și a dat și un exemplu: litigiul comercial cu VFU Pașcani.

”Pentru o procedură de achiziţie derulată iresponsabil fără acoperire bugetară, instanţa a decis că STB trebuie să plătească astăzi penalităţi de 0,5% pe zi. Pentru un contract iniţial de 305 milioane lei, s-a ajuns la peste un miliard de lei datoraţi exclusiv din penalităţi”, spune el.

Mai mult, el a spus că există trei cauze principale pentru actuala situație, iar prima este că în 2020 nu s-au mai plătit contribuțiile angajaților către ANAF.

”În 2019 s-au înfiinţat nişte companii şi a fost nevoie să fie capitalizate acele companii. Nu s-au mai plătit către ANAF pentru a fi capitalizate acele companii, care mai târziu s-au dovedit că cel puţin jumătate au fost falimentare. (..) Deci prima cauză este neplata contribuţiilor angajaţilor către ANAF, peste un miliard de lei, care au început să producă penalităţi”, a arătat primarul Capitalei.

Urmărește-ne pe Google News