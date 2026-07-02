Ciprian Ciucu pleacă din România în vacanță, deși se află sub control judiciar. Ce destinație a ales Primarul Capitalei

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Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a primit aprobarea instanței să plece în vacanță, deși se află sub control judiciar. Edilul va merge în vacanță între 3 și 12 iulie, cu respectarea condițiilor impuse de anchetatori. Iată ce țară a ales pentru concediu.

Unde pleacă Ciprian Ciucu în vacanță în afara României, deși se află sub control judiciar

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, se pregătește de o vacanță în Portugalia, între 3 și 12 iulie, după ce instanța i-a permis să părăsească temporar țara, deși se află sub control judiciar. Decizia vine în contextul unei anchete desfășurate de DNA, care îl acuză de luare de mită în timpul campaniei electorale din 2025, relatează Digi24.

În ciuda acuzațiilor grave care planează asupra sa, edilul a obținut permisiunea de a călători, după ce a demonstrat că vacanța fusese plănuită înainte de 10 iunie, data la care a fost pus sub urmărire penală. Totuși, în această perioadă, Ciucu trebuie să respecte condițiile stricte impuse de procurori, inclusiv interdicția de a lua legătura cu alte persoane implicate în dosar. De asemenea, orice abatere de la regulile controlului judiciar ar putea duce la măsuri mai drastice, precum arestul la domiciliu sau cel preventiv.

Ce spun procurorii?

Dosarul în care este implicat Ciprian Ciucu, fost primar al Sectorului 6, are la bază suspiciuni de corupție. Conform DNA, în timpul campaniei electorale din noiembrie-decembrie 2025, edilul ar fi primit beneficii constând în servicii de publicitate și consultanță electorală de la doi oameni de afaceri, în schimbul aprobării unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din București.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul Bucureşti, inculpaţii M.N.K.A. şi M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate şi consultanţă electorală, prestate în perioada noiembrie – decembrie 2025, destinate susţinerii activităţii politice şi electorale a inculpatului Ciucu Ciprian, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfăşurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 Bucureşti”, au transmis procurorii DNA, citați de Digi24.

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Alți inculpați și riscuri pentru edil

În același dosar, alături de Ciucu, mai sunt cercetați și trei oameni de afaceri: M.N.K.A. și M.M., acuzați de dare de mită, și S.I., suspectat de complicitate la dare de mită. Potrivit anchetatorilor, S.I. ar fi avut un rol esențial în intermedierea acestor avantaje între oamenii de afaceri și primar.

Deși beneficiază de această derogare temporară pentru vacanță, Ciprian Ciucu trebuie să respecte o serie de obligații legale, precum prezentarea săptămânală la secția de poliție și interdicția de a părăsi România fără acordul prealabil al autorităților. Încălcarea acestor reguli ar putea duce la o înăsprire a măsurilor, inclusiv arest la domiciliu sau arest preventiv.

Ce urmează?

Ancheta promite să aducă noi detalii despre rețeaua de interese din jurul proiectului imobiliar care a declanșat acest scandal de corupție.

Foto: Facebook

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