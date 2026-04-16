Ciprian Ciucu îi ia apărarea lui Ilie Bolojan și aduce acuzații PSD: „Veți da foc la țară”

Ciprian Ciucu îi ia apărarea lui Ilie Bolojan

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a lansat recent critici dure la adresa Partidului Social Democrat, acuzându-i pe membrii acestuia de lipsă de asumare și prioritizarea intereselor proprii în detrimentul interesului național.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Ciucu a apărat ferm activitatea lui Ilie Bolojan, despre care spune că este singurul capabil să ducă guvernarea mai departe în aceste vremuri tulburi.

„Noi ne-am ales un lider asumat! Am ales un lider care a recunoscut greșelile propriului partid și și-a dedicat apoi viața profesională, politică, să le îndrepte! Și le-a îndreptat, în timp ce voi l-ați atacat, subminat și blocat zi de zi, săptămână de săptămână! Și cu toate acestea a reușit un minim de reforme care ne țin astăzi pe linia de plutire!”, a declarat Ciprian Ciucu pe Facebook.

Criticile primarului vin pe fondul tensiunilor crescute din coaliția de guvernare, pe care acesta le atribuie direct acțiunilor PSD. Potrivit primarului, social-democrații ar fi blocat deciziile luate în coaliție atunci când acestea au vizat tăierea unor privilegii.

„Nu ar trebui să mă mai mir, istoria se repetă. Dar totuși mă mir, nu mă pot obișnui cu modul acesta iresponsabil de a face politică”, a adăugat el.

Primarul general, avertisment pentru PSD

Ciprian Ciucu a lansat, de asemenea, un avertisment ferm: „Veți da foc la țară. Să nu spuneți că nu ați fost avertizați! Tot ce am reușit până acum, aș spune totuși, împreună va fi anulat (inclusiv scăderea dobânzilor înainte de războiul din Golf). Nu va avea cine să atingă țintele din PNRR și banii europeni nu vor mai veni. Funcționarii ministerelor, în lipsa autorității politice, se vor demobiliza și vom rata reforme importante”.

În ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan, Ciprian Ciucu a respins orice zvonuri conform cărora acesta ar putea să demisioneze din funcția sa de lider al Partidului Național Liberal.

„Mai mult, larga majoritate a Partidului Național Liberal va face scut în jurul lui Ilie Bolojan. Pentru că este omul care în acest moment poate duce guvernarea mai departe”, a afirmat primarul.

În finalul mesajului său, Ciprian Ciucu și-a continuat tirada împotriva PSD, acuzându-i pe social-democrați că ar încerca să provoace o criză politică fără un motiv solid.

„Nu aveți niciun plan, ați pariat greșit pe faptul că Partidul Național Liberal îl va trăda pe Ilie Bolojan. Nu aveți un plan, nu aveți o viziune pentru țară, nu aveți nimic. Doar privilegiile și interesele pentru care sunteți dispuși să faceți rău țării pentru ca să vi le păstrați”, a mai spus acesta.

Aceste declarații vin pe fondul unei perioade tensionate în politica românească, iar mesajul lui Ciprian Ciucu reflectă o provocare directă adresată Partidului Social Democrat, dar și un apel la unitate în interiorul PNL pentru susținerea lui Ilie Bolojan.

Sursă foto: Hepta, Profimedia

