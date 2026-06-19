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Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar, după ce a fost acuzat că a luat mită. Reacția primarului Capitalei

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Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe 18 iunie 2026. Acesta este investigat de DNA pentru luare de mită, acuzație pe care o neagă vehement.

Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, se află sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile, în urma unei anchete DNA care ridică acuzații de corupție. Conform procurorilor, cazul implică foloase necuvenite în schimbul facilitării unor demersuri administrative pentru un proiect imobiliar de amploare. Acesta respinge acuzațiile și declară că își va continua activitatea cu determinare și transparență.

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), investigația vizează două dosare interconectate ce includ suspiciuni de corupție, trafic de influență și scurgeri de informații. Ciprian Ciucu ar fi primit, în perioada noiembrie-decembrie 2025, servicii de publicitate și consultanță electorală oferite de doi oameni de afaceri, M.N.K.A. și M.M., în schimbul urgentării procedurilor pentru obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un proiect imobiliar din București.

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Ce spun procurorii

DNA susține că aceste servicii de marketing politic, destinate direct campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu, au fost oferite în schimbul unor favoruri administrative.

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În schema presupusului act de corupție apare și un al treilea om de afaceri, S.I., considerat complice. Acesta ar fi fost intermediarul între primar și dezvoltatorii imobiliari. Toți cei trei oameni de afaceri au fost plasați sub control judiciar, potrivit Libertatea.

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Reacția lui Ciprian Ciucu

După trei ore de audieri la sediul DNA, primarul Capitalei a declarat presei că este nevinovat și hotărât să-și ducă mandatul la bun sfârșit.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ciprian Ciucu a subliniat că numele său ar fi fost folosit fără știrea sa pentru a solicita sume de bani.

„Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar”, a explicat edilul.

El a mai adăugat că va colabora cu sistemul de justiție pentru a-și proba nevinovăția.

Cazul lui Ciucu face parte dintr-o investigație mai amplă a DNA, inițiată în august 2025. Aceasta include acuzații de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), unde funcționari publici ar fi fost mituiți pentru a facilita decizii administrative și a furniza documente confidențiale.

Potrivit DNA, în aprilie 2026, într-o acțiune de flagrant, un cetățean bulgar și o femeie au fost arestați pentru încercarea de a oferi o mită de 100.000 de euro pentru a evita sancțiuni asupra unei companii din domeniul jocurilor de noroc. Aceștia se află în arest preventiv, iar ancheta continuă, alte persoane fiind investigate.

Deși ancheta este în plină desfășurare, DNA subliniază că măsurile luate împotriva celor implicați, inclusiv a lui Ciprian Ciucu, sunt proceduri legale care respectă prezumția de nevinovăție.

Primarul Capitalei a promis că va continua să lucreze în interesul bucureștenilor și că va colabora pe deplin cu autoritățile pentru a clarifica situația sa.

„Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice”, a transmis el.

Sursă foto: Hepta

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