Bani în plus pe lângă șomaj timp de doi ani. Cine sunt românii care pot beneficia de acest ajutor suplimentar

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Pierderea locului de muncă în urma unor restructurări masive reprezintă o lovitură dură pentru orice salariat, însă legislația din România oferă o plasă de siguranță financiară mai puțin cunoscută.

Persoanele disponibilizate colectiv în cadrul programelor de reorganizare a companiilor pot beneficia, pe lângă clasica indemnizație de șomaj, de un venit lunar de completare.

Vechimea în muncă dictează perioada în care statul oferă banii suplimentari

Acest ajutor financiar suplimentar este conceput special pentru a atenua șocul financiar și pentru a asigura o tranziție mai ușoară către un nou loc de muncă, valoarea lui fiind strâns legată de câștigurile realizate anterior.

Suma de bani se stabilește în momentul intrării în șomaj și este calculată ca o diferență între salariul individual mediu net pe ultimele trei luni de dinainte de concediere și valoarea șomajului. Totuși, statul impune o plafonare clară în acest caz, valoarea luată în calcul pentru salariul mediu net neputând depăși salariul mediu net pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică pentru luna ianuarie a anului în care s-a făcut concedierea.

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestui mecanism de protecție socială este că venitul de completare poate fi menținut inclusiv după ce perioada legală de șomaj a expirat. Timpul total în care un fost angajat primește acești bani depinde în totalitate de anii de activitate acumulați în câmpul muncii, favorizându-i în mod clar pe salariații cu o carieră îndelungată.

Conform reglementărilor stabilite prin O.U.G. nr. 36/2013, persoanele care au o vechime cuprinsă între 3 și 10 ani primesc venitul de completare timp de 12 luni. Perioada crește la 20 de luni pentru cei care au lucrat între 10 și 15 ani și ajunge la 22 de luni în cazul salariaților cu o vechime între 15 și 25 de ani. Persoanele cu cel puțin 25 de ani de muncă la activ beneficiază de sprijinul maxim de 24 de luni. Acest drept este strict personal, ceea ce înseamnă că nu poate fi transferat și încetează automat în momentul decesului beneficiarului sau dacă acesta decide să se pensioneze, notează digi24.ro.

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Capcanele care pot suspenda plățile: Munca la negru și refuzul cursurilor

Deși sprijinul financiar este generos din perspectiva duratei, statul impune reguli stricte pentru menținerea lui, condiționând plățile de implicarea activă a beneficiarului în găsirea unui nou job. Cea mai rapidă cale de a pierde acești bani este depistarea persoanei în cauză prestând activități lucrative fără forme legale, adică muncind la negru.

De asemenea, statul sistează plățile în secunda în care beneficiarul refuză nejustificat un loc de muncă oferit de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), potrivit pregătirii sale profesionale. Aceeași sancțiune se aplică și în cazul în care șomerul refuză să participe la serviciile de consiliere, mediere sau la programele gratuite de formare și reconversie profesională organizate de autorități.

Ce argumente nu sunt acceptate de autorități ca refuz justificat

Legea definește foarte clar ce înseamnă un refuz nejustificat, eliminând din start scuzele legate de venituri mici sau distanțe medii de deplasare. De exemplu, un șomer nu poate refuza un loc de muncă pe motiv că salariul oferit este egal sau chiar mai mic decât venitul de completare pe care îl primește stând acasă.

De asemenea, distanța nu mai este un argument valid dacă noul loc de muncă se află la maximum 50 de kilometri de localitatea de domiciliu, iar angajatorul asigură transportul sau locuința. Singura excepție legală acceptată pentru refuzarea unui post este starea de sănătate precară. Pentru ca refuzul să fie considerat justificat, beneficiarul trebuie să prezinte în termen de 30 de zile un certificat medical vizat de comisiile de expertiză care să ateste că nu este apt pentru munca respectivă.

Foto – arhivă

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