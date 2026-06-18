De ce l-ar lua Denise Rifai pe Sorin Grindeanu la Asia Express și nu pe Ilie Bolojan. „În viață trebuie să înveți arta negocierii!”

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Denise Rifai, cunoscută pentru stilul ei tranșant și întrebările incomode din emisiunile pe care le moderează, a trecut de data aceasta de cealaltă parte a baricadei. Invitată în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, vedeta de televiziune a lăsat la o parte rigorile jurnalismului politic pentru a răspunde unor provocări inedite, oferind publicului detalii savuroase despre modul în care îi percepe pe greii politicii românești în viața de zi cu zi.

De la scenarii ipotetice în cele mai dure competiții de supraviețuire, până la prietenii destrămate sub povara funcțiilor înalte, declarațiile realizatoarei TV au scos la iveală detalii neșteptate despre caracterele liderilor din prima linie.

Sorin Grindeanu sau Ilie Bolojan? Coechipierul ideal pentru marea aventură

În plină perioadă de negocieri intense pentru viitorul guvernării, când numele principalilor actorilor politici sunt pe buzele tuturor, Cătălin Măruță a lansat o provocare directă: cu cine ar alege Denise Rifai să facă echipă într-un reality-show de rezistență precum Asia Express? Opțiunile au fost clare: social-democratul Sorin Grindeanu sau liberalul Ilie Bolojan. Răspunsul jurnalistei a venit instant și a vizat capacitatea de adaptare în momente de criză.

„Cu Grindeanu 100%. Cred că se poate negocia cu el, astfel încât amândoi să putem ajunge la soluția care trebuie și care e utilă pentru a câștiga această competiție”, a explicat Denise Rifai.

Arta negocierii versus încăpățânarea politică

Deși a mărturisit că are o mare apreciere pentru structura și mentalitatea lui Ilie Bolojan, prezentatoarea consideră că tocmai asemănările dintre ei ar transforma o echipă într-un adevărat dezastru pe traseu. În opinia sa, o competiție extremă necesită compromis, un atribut pe care un lider extrem de autoritar s-ar putea să nu îl dețină în momentele cheie.

„Eu semăn cu Bolojan dintr-un punct de vedere. El funcționează după regula: ca mine sau deloc. Însă, în viață trebuie să înveți arta negocierii și trebuie să fie ca toată lumea ca să fie bine”, a completat vedeta, justificând de ce rigiditatea nu își are locul într-o cursă contra cronometru unde adaptarea aduce victoria.

De ce este dezamăgită de Florin Cîțu

Dincolo de răspunsurile oferite pe un ton relaxat, atmosfera din podcast s-a schimbat în momentul în care discuția a virat către fostul prim-ministru Florin Cîțu. Denise Rifai a vorbit deschis despre relația strânsă de prietenie care îi lega înainte ca acesta să preia șefia Guvernului, dar și despre prăbușirea radicală a acestei legături odată ce politicianul s-a instalat la Palatul Victoria.

„Îl cunosc pe Florin de dinainte să devină prim-ministru. M-a dezamăgit din secunda în care a devenit prim-ministru. Eram și îl consider prietenul meu. S-a schimbat foarte tare. Florin este cel mai bun specialist pe care România îl are în materie de finanțe publice, dar să fii om politic este cu totul diferit de a fi un bun tehnician în domeniul tău.

El putea să facă chestii extraordinare și n-a făcut. Astfel de șanse nu le primești des în viață. Nu îmi mai răspunde la telefon. Prietenul meu bun. Nu l-am văzut în perioada cât a fost prim-ministru. Se întâmplă. Florin cred că a învățat mult din această experiență”, a mărturisit jurnalista.

Deși de la acel mandat au trecut ani buni, Denise Rifai a recunoscut că ruptura a lăsat urme adânci, iar distanțarea fostului său amic i-a confirmat o veche filozofie de viață despre cum succesul și funcțiile înalte pot altera personalitatea unui om. Concluzia ei a fost una amară, dar fermă, trăgând o linie clară peste o fostă prietenie.

„El știe că eu nu l-am iertat. In viață, ca să vezi cine este un om, trebuie să-i dai bani și putere și îi vezi! Nu a putut să ducă puterea”, a concluzionat Denise Rifai.

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