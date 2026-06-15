Denise Rifai, dezvăluiri despre plecarea de la Kanal D la Antena 1. Vedeta a recunoscut: „Am salariul mai mare”

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Denise Rifai a lăsat în urmă postul de televiziune Kanal D și emisiunea „40 de întrebări” pe care o modera, în detrimentul Atena 1. Vedeta a recunoscut de ce a acceptat propunerea postului de televiziune și a mărturisit în podcastul lui Cătălin Măruță că are salariul mai mare.

Denise Rifai, mărturisiri despre plecarea de la Kanal D

Denise Rifai a fost invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, unde a vorbit deschis despre plecarea de la Kanal D și trecerea la Antena 1. Ea a explicat de ce a acceptat propunerea și a recunoscut că are un salariu mai mare.

Prezentatoarea a fost întrebată ce are Antena 1 și nu a avut Kanal D, iar răspunsul a fost unul elaborat și legat de formatul emisiunii, dar și de faptul că noul proiect reprezintă o nouă provocare profesională.

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„Are acest format frumos nu doar pentru care am ales să schimb televiziune, ci și profilul. Lumea mă știe ca fiind o jurnalistă serioasă, de politic, care acum am început să fac divertisment. Iubesc foarte mult televiziunea, Cătălin. Mi-am dorit să fac mereu televiziune și un format curat. Când am primit propunerea pentru «Furnicuțele», în inima mea am spus da pe loc.

E șansa pentru mine să fac televiziune pe bune. E singura mea satisfacție când mă trezesc dimineața. «40 de întrebări» este formatul inimii mele și mi-aș dori să-l mai fac o dată când îi va veni momentul. Au fost și dăți când am făcut emisiuni foarte bune, dar niciodată nu m-am ridicat la nivelul așteptărilor mele”, a declarat Denise Rifai.

A lăsat politica pentru divertisment

Denise Rifai este cunoscută pentru emisiunea „40 de întrebări” de pe Kanal D, unde făcea interviuri cu personalități din politică, sport sau showbiz.

Acum, vedeta a făcut pasul spre zona de divertisment și a acceptat să fie gazda emisiunii Furnicuțele, ocazie cu care explorează o nouă laturii a televiziunii.

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Ea a fost întrebată și despre partea financiară a schimbării și a recunoscut că veniturile sale sunt mai mari la noul loc de muncă.

„Da, am salariul mai mare la Antena 1 decât la Kanal D”, a spus vedeta.

Ea a lăsat să se înțeleagă că emisiunea 40 de întrebări rămâne formatul pe care și-ar dori să îl realizeze din nou la momentul potrivit.

În prezent, Denise Rifai prezintă emisiunea „Furnicuțele” pe Antena 1, un proiect cu totul inedit pentru prezentatoarea care s-a afirmat ca o moderatoare incisivă cu invitații din lumea politică și nu numai.

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