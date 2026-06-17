Postul Kanal D se vinde? Discuții importante pentru a fi preluat. Cât ar valora televiziunea

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Turcii de la Kanal D s-ar pregăti să vândă postul de televiziune. Se pare că operațiunile media din România ar valora între 75 de milioane de euro și 90-95 de milioane de euro. Iată ce discuții s-ar putea la acest moment.

Discuții pentru vânzarea Kanal D

Conform Paginademedia, reprezentanții Kanal D s-ar afla în discuții de negociere cu grupul media Clever, care deține postul Prima Tv.

Se pare că aceștia ar vrea să cumpere toate operațiunile media care aparțin de Kanal D, inclusiv Radio Impuls Fm.

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Ar mai fi fost discuții și cu Antena Group, compania din Grecia care deține în România posturile de radio Kiss FM, Magic FM, Rock Fm, dar și televiziunile Kiss TV, Magic TV și Rock Tv, conform aceleiași surse.

Ce spune Kanal D

Reprezentanții Kanal D nu au vrut să răspundă întrebărilor jurnaliștilor Paginademedia și au spus că este responsabilitatea Dogan Holding sau alți potențiali cumpărători. Dogan Holding operează internațional, prin intermediarul Dogan Media internațional.

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„Kanal D nu are nicio informatie despre acest subiect, pot fi contactati Dogan Holding sau potenţiali cumpărători.“

Totodată, Orlando Nicoară, din partea acționariatului Clever, a declarat că nu comentează zvonuri.

„Analizăm și căutăm oportunitățile care apar în piața media”, a spus Orlando Nicoară.

Clever Media are mai multe posturi Tv, site-uri și publicații online precum Prima News, Prima Sport, Agro Tv, Prima World, Cotidianul, primasport.ro, cinemaraton.ro sau servuscluj.ro.

Dacă negocierile vor ajunge la un rezultat, cel mai probabil managementul actual al Kanal D nu se va schimba.

Televiziunea a fost lansată în România la 1 martie 2007 și a fost fondat de compania Dogan Media în parteneriat cu grupul de presă scrisă Ringier, care deținea 25% din postul de televiziune.

Ringier și-a diminuat acțiunile de-a lungul anilor, din 2007 și până în 2012, când s-a retras complet.

Postul a mers pe mai multe direcții, încercând mai multe formate de divertisment, dar a reușit și să obțină drepturile pentru meciurile de fotbal din Liga 1, ceea ce a dus la un scandal uriaș în piața media.

Câștigul a venit după ce TVR, care deținea drepturile, a uitat să le plătească și le-a pierdut, într-un final.

În 2019, a fost deschis Radio Impuls FM, iar în 2023, Kanal D s-a extins cu Kanal D2, unde a fost difuzat sezonul 8 din emisiunea „Bravo ai stil”.

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