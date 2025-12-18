Mihai Ghiță dezvăluie motivul pentru care a slăbit drastic și cum a reușit: „A fost un an greu. Rețeta e frica”

Mihai Ghiță, prezentatorul de la Kanal D, a vorbit deschis despre kilogramele pierdute, motivația din spatele unei schimbări atât de drastice, dar și despre rețeta succesului. El a mărturisit că analizele medicale au fost semnalul de alarmă de care a avut nevoie pentru a își schimba stilul de viață.
Mihai Ghiță, cunoscutul prezentator al emisiunilor „Asta-i România” de la Kanal D și „În oglindă” de la Kanal D2, a surprins pe toată lumea cu noua lui siluetă. El a slăbit considerabil și mulți oameni s-au întrebat care este cauza unei transformări atât de radicale.
Mai mult, uniifani au fost și îngrijorați după ultimele apariții ale prezentatorului, în timp ce alții l-au felicitat pentru ambiția lui.
Acum, jurnalistul a decis să vorbească deschis despre kilogramele pierdute, cauza din spatele transformării, dar și o sperietură pe care a tras-o cu privire la starea lui de sănătate.
„Rețeta a fost frica (râde). Am slăbit de frică. Kilogramele în plus deveniseră o problemă pentru mine pentru că îmi afectau sănătatea. Nu era o situație de ordin estetic. În momentul în care analizele tale medicale nu mai au valori bune, trebuie să faci ceva.
Așa începeam interviul – anul acesta am învățat să am un pic mai multă grijă de mine. A fost un an greu din punctul acesta de vedere, dar am învățat să ies din el. Când simțiți că ceva e în neregulă cu voi, mergeți, căutați-vă, vorbiți cu medicii, nu stați în case, nu căutați pe internet. Întotdeauna există o soluție pentru orice”, a declarat Mihai Ghiță într-un interviu pentru Cancan.ro.
„Nu am slăbit pentru că mi-am dorit să arăt mai bine”
Mihai Ghiță a mărturisit că nu și-a dorit să slăbească pentru aspectul fizic, ci strict din punct de vedere al sănătății.
El a spus că a trecut printr-un an dificil, dar care l-a ajutat să înțeleagă multe lucruri și a primit o lecție importantă, aceea de a își asculta corpul.
Jurnalistul a mai spus că transformarea lui nu a avut legătură cu vreo presiune a televiziunii în care lucrează, lucru pe care îl apreciază.
„Deci nu am slăbit pentru că mi-am dorit să arăt mai bine, nu acesta a fost raționamentul. Eu am norocul de a fi într-o televiziune în care niciodată nu mi s-a impus să arăt într-un fel, să spun ceva în care nu cred, să prezint ceva care nu mă reprezintă. Acesta este motivul pentru care sunt aici, la Kanal D, de peste 18 ani”, a explicat prezentatorul TV.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.