Mihai Ghiță dezvăluie motivul pentru care a slăbit drastic și cum a reușit: „A fost un an greu. Rețeta e frica”

Mihai Ghiță, prezentatorul de la Kanal D, a vorbit deschis despre kilogramele pierdute, motivația din spatele unei schimbări atât de drastice, dar și despre rețeta succesului. El a mărturisit că analizele medicale au fost semnalul de alarmă de care a avut nevoie pentru a își schimba stilul de viață.

Cum a slăbit Mihai Ghiță și de ce

Mihai Ghiță, cunoscutul prezentator al emisiunilor „Asta-i România” de la Kanal D și „În oglindă” de la Kanal D2, a surprins pe toată lumea cu noua lui siluetă. El a slăbit considerabil și mulți oameni s-au întrebat care este cauza unei transformări atât de radicale.

Mai mult, uniifani au fost și îngrijorați după ultimele apariții ale prezentatorului, în timp ce alții l-au felicitat pentru ambiția lui.

Acum, jurnalistul a decis să vorbească deschis despre kilogramele pierdute, cauza din spatele transformării, dar și o sperietură pe care a tras-o cu privire la starea lui de sănătate.

Citește și: Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut

Mihai Ghiță, în vârstă de 41 de ani, a ținut să specifice că nu a ținut diete extreme sau soluții rapide pentru a topi kilogramele.

Lucrurile aud fost mai grave, pentru că jurnalistul a trecut printr-o serie de probleme de sănătate. Frica l-a făcut să slăbească și să își schimbe complet stilul de viață.

„Rețeta a fost frica (râde). Am slăbit de frică. Kilogramele în plus deveniseră o problemă pentru mine pentru că îmi afectau sănătatea. Nu era o situație de ordin estetic. În momentul în care analizele tale medicale nu mai au valori bune, trebuie să faci ceva.

Citește și: Kelly Osbourne, de nerecunoscut după ce a slăbit peste 85 de kilograme. Cum arată acum fiica regretatului Ozzy Osbourne

Așa începeam interviul – anul acesta am învățat să am un pic mai multă grijă de mine. A fost un an greu din punctul acesta de vedere, dar am învățat să ies din el. Când simțiți că ceva e în neregulă cu voi, mergeți, căutați-vă, vorbiți cu medicii, nu stați în case, nu căutați pe internet. Întotdeauna există o soluție pentru orice”, a declarat Mihai Ghiță într-un interviu pentru Cancan.ro.

„Nu am slăbit pentru că mi-am dorit să arăt mai bine”

Mihai Ghiță a mărturisit că nu și-a dorit să slăbească pentru aspectul fizic, ci strict din punct de vedere al sănătății.

El a spus că a trecut printr-un an dificil, dar care l-a ajutat să înțeleagă multe lucruri și a primit o lecție importantă, aceea de a își asculta corpul.

Citește și: Minodora, transformare spectaculoasă. Cum arată artista după ce a slăbit 40 de kilograme

Jurnalistul a mai spus că transformarea lui nu a avut legătură cu vreo presiune a televiziunii în care lucrează, lucru pe care îl apreciază.

„Deci nu am slăbit pentru că mi-am dorit să arăt mai bine, nu acesta a fost raționamentul. Eu am norocul de a fi într-o televiziune în care niciodată nu mi s-a impus să arăt într-un fel, să spun ceva în care nu cred, să prezint ceva care nu mă reprezintă. Acesta este motivul pentru care sunt aici, la Kanal D, de peste 18 ani”, a explicat prezentatorul TV.

Urmărește-ne pe Google News