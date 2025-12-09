Cum arată Mihai Ghiță, după ce a slăbit considerabil. Prezentatorul e de nerecunoscut

Mihai Ghiță a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a apărut cu vizibil mai puține kilograme. Transformarea radicală i-a lăsat pe fani fără cuvinte. Înfățișarea prezentatorului de la Kanal D este complet schimbată, iar fanii au fost interesanți să afle cum a făcut.

Mihai Ghiță, de nerecunoscut

Mihai Ghiță, prezentatorul de la Kanal D, i-a surprins pe fani cu ultima sa apariție. El a afișat o silueta trasă prin inel, iar transformarea este una extrem de vizibilă. Cât, cum, dar și în cât timp a slăbit Mihai Ghiță? Acestea sunt întrebările pe care fanii le-au avut.

El a postat câteva fotografii în care apărea vizibil transformat. Fanii au reacționat rapid și l-au felicitat pentru ambiție și rezultatul său spectaculos.

Prezentatorul și-a schimbat și stilul vestimentar, purtând acum ținute mai tinerești. El nu a vorbit despre lupta lui cu kilogramele și a preferat să păstreze discreția. Chiar și după ce fanii l-au complimentat și l-au felicitat, el nu le-a răspuns curiozităților cu privire la cât, cum și în cât timp a reușit să slăbească atât de mult.

Fanii au vrut să știe dacă a apelat la chirurgie, la tratamentele injectabile disponibile pe piață sau a apelat la un program intensiv în care și-a schimbat complet stilul de viață.

Mihai Ghiță a preferat să tacă, însă a ținut să le mulțumească celor care l-au felicitat. Cu toate că este într-o formă de zile mari, nu se știe dacă prezentatorul va împărtăși rețeta transformării sale spectaculoase.

Mihai Ghiță, despre viața dincolo de celebritate

Mihai Ghiță a devenit celebru odată cu succesul emisiunii „Asta-i România”, de pe Kanal D. Prezentatorul face reportaje despre problemele societății.

Ulterior, el a abordat încă un format de emisiune în care abordează interviuri în cadrul emisiunii „În oglindă”.

El este și șeful știrilor Kanal D și coordonează jurnalul. Vedeta Kanal D a debutat în domeniul media la radio. Abia din 2006 a ajuns în televiziune, având funcția de reporter la Realitatea Tv.

„La momentul când am intrat în TV nu ştiam să fac mai nimic. A fost un proces de învăţare permanent, mă bucur că nu am abandonat când simţeam că îmi este greu. „, a explicat prezentatorul.

„De-a lungul timpului, am încercat să venim cu altceva, cu alt tip de poziţionare, căutăm ştirile din spatele ştirilor, descoperim anumite perspective noi şi, dincolo de temele mari ale zilei, căutăm să venim cu ceva în plus, să arătăm şi faţa pozitivă a lucrurilor.Sunt fericit că oamenii au început să accepte şi altfel de ştiri. „, adaugă vedeta.

