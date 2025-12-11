Gabriela Lucuțar, momente de panică după ce una dintre fiice a acceptat o provocare virală pe TikTok. „Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!” Ce s-a întâmplat cu fata

Gabriela Lucuțar a dezvăluit momentele de panică prin care a trecut din cauza unui trend pe rețelele sociale. Fiica sa, Daria, în vârstă de doar 12 ani, a fost la un pas de tragedie după ce a încercat o provocare apărută pe platforma TikTok.

Provocarea care i-a pus Dariei viața în pericol

Cunoscută drept „Regina Întunericului” și una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri din domeniul pompelor funebre, Lucuțar a povestit că se afla la muncă atunci când a fost sunată de fiica sa mijlocie, care i-a spus că Daria a înghițit un inel. „Mama, Daria a înghițit un inel și cred că a murit!”, au fost cuvintele care au îngrozit-o. Gabriela a sunat imediat la 112, iar echipajele de urgență au ajuns în doar câteva minute.

„A fost, pur și simplu, o provocare pe care a văzut-o ea în mediul online pe acest TikTok. Eu eram la muncă și m-a sunat fiica cea mijlocie. Nu cred că dorește cineva să fie în situația în care să fie anunțat, în felul acesta, că s-a întâmplat ceva cu copilul lui, mai ales ca mamă și nu numai. Am lăsat toate ușile deschise, nu am știut ce să fac, am sunat la 112, totul s-a întâmplat atât de rapid”, a declarat Gabriela Lucuțar, citată de kfetele.ro.

Daria a fost transportată la spital, unde medicii i-au acordat primul ajutor și au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală pentru a scoate inelul blocat. „Copilul stătea pe spate, în pat, și a văzut această provocare și i s-a părut interesant… dacă ar fi reușit, ar fi câștigat urmăritori pe TikTok. Categoric că nu mai au acces la așa ceva, dar în momentul acela se putea întâmpla o tragedie”, a mai spus Lucuțar.

Fata a fost operată de urgență

Gabriela a subliniat că intervenția rapidă a echipajelor de urgență a fost crucială. „Vreau să-i felicit pe cei de la 112… cred că n-a durat mai mult de 3 minute să ajungă ambulanța. Am plecat la spital, i-au dat primul ajutor, fata era foarte speriată și a avut parte și de o intervenție chirurgicală pentru a scoate inelul.”

În final, a mărturisit că vede în această experiență o lecție dureroasă despre pericolele provocărilor online și a transmis un mesaj de atenționare pentru părinți și copii. „Categoric că nu mai au acces la așa ceva, dar în momentul acela se putea întâmpla o tragedie! Dumnezeu iubește copiii și ne iubește pe toți. A protejat-o atunci când a înghițit inelul, reușind să treacă de esofag și să nu se sufoce.”

