Gabriela Lucuțar, petrecere aniversară extravagantă. Tortul atipic a atras atenția tuturor. „Ați petrecut cu mine, urmează să vă petrec eu pe voi!”

Gabriela Lucuțar a organizat o petrecere exclusivistă cu ocazia zilei sale de naștere și a atras atenția tuturor cu un detaliu ieșit din comun.

Gabriela Lucuțar, mesaj macabru pe tortul aniversar

Gabriela Lucuțar, supranumită „Regina Întunericului”, a avut parte de o petrecere grandioasă vineri, 21 martie, într-un restaurant de lux din București, unde a avut invitați de seamă, nume sonore din showbiz-ul românesc precum Giani Chiriță și Yamato Zaharia. Pe parcursul evenimentului, antreprenoarea de pompe funebre a schimbat mai multe ținute, însă piesa de rezistență a fost o rochie neagră, mulată, cu spatele gol.

Torul a fost surpriza evenimentului pentru că a fost făcut în formă de sicriu deschis, în dreptul căruia era scris cu ciocolată mesajul următor – „La mulți ani, regino! Hai că ați petrecut cu mine, urmează să vă petrec eu pe voi!”

Gabriela Lucuțar a postat pe rețelele sociale mai multe imagini de la petrecerea de vineri, spre bucuria fanilor.

„Îmi voi trăi viața așa cum vreau sa o trăiesc. Fără reguli..Regulile le voi stabili doar eu. Vreau să mulțumesc prietenilor mei care au fost alături de mine la cel mai frumos eveniment din viața mea. Vă iubesc și aveți toate respectele mele. Și ne-am amuzat teribil, voi cunoscându-mi stilul, și umorul “ negru”, atunci când a apărut tortul… Știați ca urmează un tort “surpriză”!” – a scris Regina Întunericului pe Instagram, în dreptul fotografiilor postate.

Cu ce se ocupă Gabriela Lucuțar

Gabriela Lucuțar a devenit o figură emblematică în industria pompelor funebre, fiind apreciată pentru organizarea unor ceremonii funerare elaborate, care pun accent pe respect, empatie și profesionalism. Gabriela a început această afacere în 2008, inspirată de dorința de a aduce un plus de solemnitate și eleganță în acest domeniu, după ce a observat lipsa de atenție la detalii în serviciile tradiționale.

În afară de serviciile funerare, Gabriela administrează și un salon de remodelare corporală, demonstrând o versatilitate impresionantă ca antreprenoare. Această afacere îi aduce venituri semnificative și completează portofoliul său profesional.

Gabriela Lucuțar a divorțat după 20 de ani de căsnicie

Pe plan personal, Gabriela este mamă a trei copii și a trecut printr-un divorț, o experiență care a marcat-o profund. Deși provocările vieții de familie nu au fost ușoare, Gabriela a reușit să găsească un echilibru între responsabilitățile de mamă și cariera sa solicitantă.

„Am divorțat deja. După 20 de ani, drumurile noastre s-au despărțit, după ce am ajuns la concluzia că ceea ce înțelegem prin familie diferă prea mult. Lângă o femeie puternică poate fi doar un bărbat la fel de puternic. Nu a fost cazul la noi în familie, din păcate. S-a terminat și partajul, am rămas cu copiii. Ne vom respecta în continuare. Acum mă cheamă Gabriela Badea, nu mai sunt Lucuțar, am renunțat la numele lui”, a declarat Gabriela Lucuțar pentru Fanatik.

În 2023, Gabriela Lucuțar dezvăluia că soțul ei a înșelat-o. „Ai avut o singură șansă, ai ratat-o. Următoarea, te ascund… eu sunt o femeie periculoasă, căreia i-a plăcut să aibă întotdeauna totul doar pentru ea. Dar am muncit pentru asta și nu-mi place să împart nimic cu nimeni. (…) Nu am Paște, Crăciun, concediu… Tatăl meu a murit de foarte tânăr, a fost marea durere a vieții mele. Consider că viața trebuie să însemne doar fericire”, spunea femeia de afaceri în emisiunea „Fiță cu Adiță”.

Foto – Facebook / Instagram

