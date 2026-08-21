Alina Pușcău despre tratamentul care ar putea să îi salveze viața: „Dacă nu aveam inima perfectă, eu nu mai eram pe lumea asta”

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Alina Pușcău (44 ani) a fost diagnosticată cu cancer la sân metastazic, iar acum medicii fac tot posibilul pentru a-i salva viața. Din cauza faptului că nu a depistat boala la timp, aceasta s-a extins, iar tratamentele normale nu o pot ajuta. Din fericire, vedeta urmează acum un tratament experimental la UCLA, singurul care o poate salva în acest stadiu.

Alina Pușcău, detalii despre tratamentul pentru cancer

Alina Pușcău, cunoscută pentru cariera sa internațională de model și participarea la emisiunea Asia Express, trece printr-o încercare grea. La doar 44 de ani, vedeta a fost diagnosticată cu tumori localizate în zona axilei și a pieptului, afecțiunea extinzându-se și la oase. În ciuda veștii copleșitoare, aceasta rămâne optimistă și luptă cu toată puterea pentru a-și recăpăta sănătatea.

Într-un interviu emoționant acordat Spynews TV Live, Alina Pușcău a vorbit despre momentele dificile prin care trece și despre tratamentul inovator pe care îl urmează la UCLA (University of California, Los Angeles).

„Ce să vă spun, s-a împrăștiat. Când m-am dus să fac PET-scan și RMN am aflat că am niște tumori în corp, adică nu știu, și mi s-au dus în oase. Niciun tratament din lume nu putea să mă salveze, decât tratamentul de la UCLA, care se numește Destiny-Breast09. Dacă nu aveam inima perfectă, eu nu mai eram pe lumea asta, vorbesc foarte serios. Am avut un mare noroc că inima mea e perfectă și poate să reziste la acest tratament”, a mărturisit vedeta cu sinceritate.

Tratamentul experimental Destiny-Breast09 este, potrivit spuselor sale, unica opțiune care îi oferă o șansă reală de recuperare.

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Când va afla dacă tratamentul funcționează

În ciuda bolii grave, Alina Pușcău a găsit forța de a merge mai departe.

„Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-scan, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a explicat vedeta.

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Această luptă nu este una ușoară, dar vedeta demonstrează că speranța și o atitudine pozitivă pot face diferența chiar și în cele mai dificile momente din viață.

Alina Pușcșău nu este singură în această luptă pentru viață. Mama ei urmează să călătorească în America pentru a-i fi alături, în timp ce Olga Barcari încearcă să obțină viză pentru a o vizita. De asemenea, Andreea Antonescu a fost să o vadă și să o încurajeze, iar Dan Alexa ține legătura cu ea prin telefon.

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Sursă foto: Instagram

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