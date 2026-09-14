Cine este Nick Rădoi. Povestea milionarului stabilit în SUA, cariera în transporturi, lupta cu cancerul și relația cu Mădălina Apostol

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Nick Rădoi este unul dintre cei mai cunoscuți și discreți milionari români stabiliți peste Ocean. Recunoscut pentru stilul său de viață opulent din Statele Unite și pentru petrecerile exclusiviste organizate în vila sa din California, omul de afaceri a captat atenția presei tabloide prin afacerile sale de succes, viața amoroasă intensă și, mai ales, prin lupta grea pe care a dus-o împotriva unei boli crunte.

Cum a construit Nick Rădoi un imperiu în America

Plecarea lui Nick Rădoi din România a fost marcată de perioada comunistă. În anii ’80, el a decis să părăsească țara natală pentru a-și construi un viitor mai bun în Statele Unite ale Americii. Fără resurse financiare majore la început, omul de afaceri a luat viața de la zero pe tărâm american.

S-a orientat rapid către domeniul transporturilor de marfă, un sector extrem de profitabil în SUA. Prin muncă intensă și o viziune strategică, Rădoi a înființat o companie de transport care a crescut exponențial de la an la an, ajungând să dețină o flotă impresionantă de camioane.

Ulterior, el a investit masiv și în domeniul imobiliar, cumpărând proprietăți de lux în locații exclusiviste din California, precum Huntington Beach. Averea sa a fost estimată la zeci de milioane de dolari.

Viața personală: Familie, divorț și viața de milionar

Înainte de a deveni o figură extrem de mediatizată în showbizul românesc, Nick Rădoi a fost căsătorit timp de 29 de ani cu Cami, femeia alături de care a întemeiat o familie. Din această căsnicie au rezultat două fiice, care ulterior i-au dăruit și nepoți.

Divorțul de prima sa soție a fost unul discret pe plan financiar, dar a marcat începutul unei etape în care milionarul a intrat tot mai des în atenția presei prin prisma relațiilor sale romantice.

Stabilit într-o vilă de lux dotată cu heliport și facilități exclusiviste, milionarul a fost adesea înconjurat de nume cunoscute din spațiul public din România.

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Nick Rădoi și perioada din Mexic: Vilă de lux în Puerto Vallarta și refugiul din Caraibe

Pe lângă reședința principală din Statele Unite, o etapă extrem de importantă din viața lui Nick Rădoi este legată de Mexic. Pasionat de climatul tropical și de peisajele spectaculoase ale Oceanului Pacific, omul de afaceri a achiziționat o proprietate impresionantă în celebra stațiune Puerto Vallarta.

Vila sa din Mexic a devenit rapid un refugiu personal, dar și un loc de întâlnire pentru prieteni și vedete din România. Proprietatea, evaluată la mai multe milioane de dolari, oferă o priveliște panoramică asupra oceanului, piscină infinity și servicii de cinci stele.

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Povestea de dragoste cu Mădălina Apostol

Cea mai intensă și mediatizată relație din viața omului de afaceri a fost cea cu Mădălina Apostol. Legătura lor a debutat în urmă cu mai mulți ani și a fost caracterizată de împăcări și despărțiri repetate, fiind considerată de mulți o adevărată poveste cu năbădăi.

Deși distanța dintre România, SUA și Mexic a fost un obstacol constant, Mădălina Apostol a petrecut perioade lungi în casele milionarului. Cu toate că au existat momente de tensiune și planuri de nuntă anulate, Mădălina a rămas una dintre cele mai importante persoane din viața omului de afaceri.

Sprijinul oferit de aceasta a devenit crucial în momentele critice din viața milionarului.

Diagnosticul crunt și lupta cu cancerul de colon

În anul 2023, viața lui Nick Rădoi s-a schimbat radical când a fost diagnosticat cu cancer de colon. Boala a fost descoperită într-un stadiu avansat, iar medicii americani i-au oferit prognoze extrem de rezervate.

Milionarul a trecut prin peste șase operații complexe pentru îndepărtarea tumorilor și tratarea complicațiilor și a urmat ședințe chimioterapice dificile, schimbându-și radical stilul de viață și alimentația.

Nick Rădoi a vorbit deschis despre credință și despre momentele în care medicii nu îi mai dădeau șanse de scăpare.

„Doctorii mi-au spus că mai am de trăit 9 luni de zile, iar de atunci au trecut deja 4 ani. Înseamnă că lucrurile merg mult mai bine în viața mea”, spunea el în urmă cu ceva timp.

Deși analizele imagistice clasice (CT și PET-CT) au indicat starea de remisie, Nick Rădoi a dezvăluit ulterior că menține o vigilență maximă din cauza riscului de recidivă semnalat de teste genetice avansate.

„Scanările CT și PET-CT îmi arată că totul este perfect, dar eu fac un test foarte delicat, un singur test este în jur de mii de dolari, care îți spune din timp dacă boala va reveni. Așa că va trebui să am din nou grijă la regim, să stau departe de zahăr”, a mai spus el.

Relația cu Mădălina Apostol și tragedia care l-a devastat

Cea mai intensă și discutată poveste de dragoste din viața lui Nick Rădoi a fost cea cu Mădălina Apostol. Legătura lor a durat ani de zile, fiind marcată de împăcări, despărțiri, călătorii de lux și planuri de viitor. Chiar și în perioadele de separare, cei doi au păstrat o legătură strânsă de prietenie și sprijin reciproc.

În septembrie 2026, lumea showbizului românesc a fost zguduită de vestea că Mădălina Apostol s-a stins din viață la vârsta de doar 40 de ani.

Aflat în Statele Unite, Nick Rădoi a fost profud afectat de dispariția partenerei sale. exprimându-și durerea și șocul în fața acestei pierderi neașteptate. Milionarul a mărturisit că Mădălina a reprezentat un sprijin important în momentele sale de cumpănă și că regretul dispariției ei premature este uriaș.

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Sursă foto: Facebook

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