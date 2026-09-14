Lia Bugnar, atac la adresa lui Mihai Bendeac, după o postare criptică a actorului: „Urâtă specie de om ești, băiatule”

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Mihai Bendeac și Lia Bugnar au intrat într-un conflict aprins după ce artistul a comentat ceea ce părea a fi plecarea actriței Carmen Tănase din juriul emisiunii Românii au talent. Actrița a reacționat dur la mesajul colegului său de breaslă, despre care a spus că este „urâtă specie de om”, acuzându-l, în același timp, de ipocrizie.

Mesajul lui Mihai Bendeac de la care a izbucnit scandalul

În urmă cu câteva zile, Mihai Bendeac a postat, pe paginile sa de socializare, un mesaj criptic, în care vorbea despre înlăturarea din televiziune a unei persoane care „a omorât oameni în pandemie”. Atunci numeroase persoane s-au gândit la Carmen Tănase, care a fost înlocuită în juriul emisiunii Românii au talent.

„Mi se pare îmbucurător că un post de televiziune a realizat, în sfârșit, că nu e ok să aibă într-o emisiune pe cineva care a omorât oameni în pandemie”, a fost mesajul lui Mihai Bendeac.

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Reacția Liei Bugnar

Printre cei care au ales să nu treacă peste comentariul lui Mihai Bendeac s-a numărat și Lia Bugnar, care a reacționat dur, crezând că actorul face referire la Carmen Tănase.

„Măi, Mihai Bendeac, eram în drum spre nu mai știu ce oraș cu un spectacol de-al meu în care jucau Marius, Maria și Carmen. Acu’ vreun an. Și, într-o benzinărie pe șoselele patriei, s-a-ntâmplat să ne-ntâlnim cu tine care mergeai și tu nu știu unde cu nu știu ce spectacol. Îmi amintesc perfect cât ai putut s-o pupi pe Carmen la propriu, dar mai ales la figurat, dacă-nțelegi unde bat. Părea efectiv omul tău preferat din univers, că am și întrebat-o dup-aia în mașină de unde e așa de prietenă cu tine, dacă ați lucrat împreună ceva sau cum s-a consolidat așa afectiune între voi”, a scris Lia Bugnar.

Aceasta, însă, nu s-a oprit aici. Actrița a continuat, acuzându-l pe colegul său de breaslă de ipocrizie.

„Acuma te întreb eu pe tine, tu așa te comporți cu «cineva care a omorât oameni în pandemie»? Arunci cu complimente și glumițe în neștire, după care trântești o demascare națională pe internet? Totuși ești un om încă tânăr, de unde atâta ipocrizie înghesuită-n tine?! Dacă n-aș fi văzut cu ochii mei, aș mai fi zis, da’ ai fost lingușeala pe două picioare. Părea că întâlnirea aia ți-a făcut ziua, luna, anu’. Ca acum s-o demaști ca pe-o criminală ce se află. Urâtă specie de om ești, băiatule… trebuie să fie tare neplăcut să fii Mihai Bendeac”, a mai scris Lia Bugnar în mesajul său de pe Facebook.

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Mirabela Dauer l-a apostrofat pe Mihai Bendeac

Nici Mirabela Dauer nu a rămas impasivă la postarea lui Mihai Bendeac, care părea să o vizeze pe Carmen Tănase.

„Doamne ferește, Bendeac… Trebuie să nu treci prin fața ei – a doamnei Carmen Tănase… Să-ți fie rușine! Ascunde-te… Ești paranoic cu certificat… Cred! Vai de capul tău!!!”, a scris ea în mediul online.

Mihai Bendeac a venit cu clarificări

După ce a fost atacat pentru afirmațiile sale, Mihai Bendeac a venit cu clarificări. Acesta a precizat că nu a dat niciun nume în postarea sa și că nu a făcut nicio referire la Carmen Tănase. Actorul a subliniat că vorbea de o persoană de la Antena 1 și nu de la Pro TV, unde s-a aflat îndrăgita actriță timp de un an.

„O simplă verificare ar fi de ajuns ca postarea pentru care a luat toată lumea foc a fost făcută înainte ca postul de televiziune PRO TV să fi anunțat vreo modificare. În plus, nu fac referiri la emisiunile acelui post. Remarca mea era referitoare la o informație pe care mi-a povestit-o întâmplător cineva despre o cu totul altă emisiune, culmea, de la postul concurent. Doamna Carmen Tănase a picat victimă colaterală. Nevinovată, evident. Îmi cer scuze pentru asta. Dar nu eu am pronunțat numele dânsei. Mulțumesc”, a scris el în mediul online.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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