Carmen Tănase, înlocuită la Românii au talent. Cum arată componența noului juriu

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Carmen Tănase a fost eliminată din juriul emisiunii Românii au talent, la câteva luni după ce PRO TV a ales-o anul trecut să îl înlocuiască pe Dragoș Bucur. Acum postul de televiziune a anunțat componența noului juriu, pregătit să descopere noi talente în întreaga țară.

Carmen Tănase, înlocuită la Românii au talent

Nadia Comăneci, simbolul perfecțiunii și una dintre cele mai mari sportive din istorie, pășește pentru prima dată pe scena unei emisiuni de televiziune din România. PRO TV a anunțat oficial că legenda gimnasticii mondiale se alătură juriului Românii au talent în sezonul 17, aducând o doză suplimentară de inspirație și motivație pentru concurenți.

Postul de televiziune a făcut publică știrea pe contul său de Instagram, dezvăluind noua componență a juriului: Andi Moisescu, Andra, Mihai Bobonete și Nadia Comăneci.

„Ei sunt noul juriu Românii au talent! Tu ești gata să le arăți ce poți? Înscrie-te la casting pentru sezonul 17! Ne vedem mâine la Iași, iar pe 19 și 20 septembrie la București”, a anunțat PRO TV, dând startul preselecțiilor pentru noul sezon.

Această schimbare vine după ce Carmen Tănase, care a ocupat scaunul de jurat timp de un singur sezon, a părăsit emisiunea. Actrița a intrat în echipa show-ului în vara lui 2025, înlocuindu-l la acea vreme pe Dragoș Bucur, care a fost jurat timp de trei sezoane.

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Nadia Comăneci, pentru prima dată în juriul unei emisiuni din România

Nadia Comăneci, prima gimnastă din lume care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, a transmis un mesaj emoționant prin care și-a exprimat entuziasmul pentru acest nou capitol din cariera sa: „O mare onoare să fiu alături de voi. Mulțumesc”, a scris ea pe Instagram.

Legenda sportului românesc își propune să descopere concurenți ”de 10”, iar experiența sa unică în lumea performanței va aduce cu siguranță o perspectivă proaspătă în competiție.

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„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu! Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc. Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este «Românii au talent». Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci.

Sursă foto: Facebook

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