Cum arată Nadia Comăneci în body de gimnastică la 64 de ani. „Zeița de la Montreal” lansează o colecție de echipamente cu ocazia aniversării a 50 de ani de la primul 10 din istoria Jocurilor Olimpice

Nadia Comăneci a prezentat prima piesă din colecția ei de echipamente sportive realizată cu ocazia aniversării a 50 de ani de la obținerea primului 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. La 64 de ani, Nadia a îmbrăcat body-ul de gimnastică inspirat de costumul emblematic cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

Nadia Comăneci, în body de gimnastică la 64 de ani

Nadia Comăneci a colaborat cu Moreau Sport pentru a realiza o colecție limitată de articole sportive pentru a marca aniversarea a jumătate de secol de la obținerea primului 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice. The Iconic Collection conține doar 200 de piese numerotate.

„Sunt atât de mândră să dezvălui în sfârșit prima piesă din The Iconic Collection, alături de Moreau Sport, un omagiu adus costumului emblematic pe care l-am purtat acum 50 de ani – momentul în care totul a început. Am vrut să-l reimaginez prin acest nou design. Doar 200 de piese, fiecare numerotată, într-o cutie de colecție plină de surprize. Alăturați-vă listei de așteptare pentru a avea acces anticipat la pre-vânzarea din 31 mai”, a scris Nadia Comăneci în mediul online.

„Ești minunată, Nadia! Mereu și pentru totdeauna!”, a comentat Mihaela Rădulescu în dreptul postării.

Cum se menține Nadia Comăneci în formă

În urmă cu câțiva ani, Zeița de la Montreal spunea că face mișcare zilnic, indiferent de programul pe care îl are sau de locul în care se află.

„Fac mișcare cel puțin 30-40 de minute în fiecare zi. Când sunt acasă, merg în sala de gimnastică, iar atunci când sunt plecată, mă asigur din timp că hotelul are o sală de fitness. Și dacă se întâmplă să nu am o sală în apropiere, improvizez și mă antrenez în cameră folosind obiectele aflate la îndemână. Nu există însă zi fără mișcare fizică”, spunea ea, pentru GSP.ro.

„Cel mai mult îmi place peștele”

Cât despre alimentație, Nadia a declarat că încearcă să mențină un echilibru și să consume alimente cât mai puțin procesate. În plus, adoră bucătăria tradițional românească și gătește des pentru familia ei fel de fel de preparate delicioase de care se bucură și ea.

„Mănânc echilibrat. Cel mai mult îmi place peștele, alături de legume gratinate sau piure de legume. De sărbători mă mai răsfăț și eu cu anumite produse culinare, mai ales că pregătesc și feluri de mâncare tradițional românești, cum sunt sarmalele adaptate, în care folosesc carne de curcan, spre exemplu”, a mai dezvăluit Nadia Comăneci, pentru sursa citată.

Foto: Instagram/@comaneci10; Profimediaimages.ro

