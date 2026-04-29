Dieta „Zeiței de la Montreal” pentru a se menține într-o formă fizică excelentă. Alimentul „interzis” pe care Nadia Comăneci îl consumă zilnic

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Dincolo de perfecțiunea notată cu 10 la Jocurile Olimpice din 1976, Nadia Comăneci continuă să impresioneze printr-o disciplină de fier și un stil de viață care sfidează trecerea timpului. La vârsta de 64 de ani, fosta mare gimnastă a decis să împărtășească regulile stricte, dar și micile plăceri care îi guvernează rutina zilnică, demonstrând că echilibrul nu vine din restricții drastice, ci dintr-o filosofie alimentară pe care ea o numește „mâncat deștept”.

O rutină matinală axată pe energie

Ziua Nadiei începe întotdeauna cu o doză de energie controlată. Deși mulți s-ar aștepta la un regim auster, sportiva pune mare preț pe micul dejun, considerându-l pilonul central al nutriției sale. Meniul de dimineață include proteine de calitate și prospețime, elemente esențiale pentru a susține ritmul activ de viață pe care îl duce în Oklahoma.

„Micul dejun este o masă foarte importantă. Beau un iaurt, mănânc un ou fiert, dar și toast cu o feliuță de șuncă de curcan. Nu-mi lipsește nici sucul de portocale și nici cafeaua”, a explicat fosta campioană.

Mâncatul deștept și tabuul cartofilor prăjiți

Nadia nu face compromisuri atunci când vine vorba de alimentele procesate sau bogate în grăsimi saturate. Ea a recunoscut că evită cu strictețe pastele și cartofii prăjiți, preferând în schimb o cină ușoară, bogată în nutrienți esențiali, precum omega-3 și grăsimi sănătoase provenite din vegetale.

Seara, meniul său este compus predominant din pește, salate verzi și avocado, completate de un consum ridicat de fructe. Totuși, disciplina nu exclude micile momente de relaxare; Nadia a mărturisit că, la cină, nu se sfiește să consume una sau două beri, preferând această băutură în detrimentul deserturilor clasice pe care le evită aproape complet.

„Seara consum pește, salate și avocado. Dar și multe fructe. Nu mănânc desert. În schimb beau o bere-două, la cină. Snack pentru prânz. Nu mănânc cartofi prăjiți și paste” – a adăugat campioana noastră.

Paradoxul ciocolatei și mișcarea continuă

Poate cea mai surprinzătoare dezvăluire este prezența zilnică a ciocolatei în dieta sa: „Și o bucată mică de ciocolată, aproape zilnic!”

Este un gest simbolic, o formă de libertate câștigată după anii de privațiuni din perioada carierei profesioniste, când dulciurile erau un subiect interzis.

Această mică recompensă este însă rapid compensată printr-un regim de mișcare de la care nu se abate niciodată, indiferent de locul în care se află pe glob.

„Mă mișc, zilnic, 30-40 de minute. Chiar și când sunt plecată, fac acest lucru. Caut ca hotelul unde stau să aibă sală de sport, iar în caz contrar, pentru că nu tot timpul am găsit și această facilitate, improvizez de fiecare dată ceva, în cameră. De asemenea, încerc să mănânc deștept. Cât mai sănătos!”, a declarat Nadia Comăneci.

Impactul Nadiei Comăneci rămâne unul global, fapt confirmat chiar și de întâlnirile cu figuri marcante ale prezentului, precum Elon Musk. Această disciplină personală este motivul pentru care, în semn de respect pentru cariera sa prodigioasă, statul a decretat anul 2026 ca fiind „Anul Nadia Comăneci”. Pentru marea gimnastă, recordurile de la 14 ani sunt acum dublate de un record personal de longevitate și vitalitate.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News