Nadia Comăneci, în body de gimnastică la 64 de ani, cu ocazia aniversării a 50 de ani de când a făcut istorie la Montreal

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de când Nadia Comăneci a făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, unde a obținut primul 10 perfect pentru exercițiul ei de la paralele. Cu ocazia acestei aniversări, gimnasta devenită antrenoare, acum în vârstă de 64 de ani, a îmbrăcat un body dintr-o nouă colecție la care lucrează în prezent și care îi poartă numele.

Nadia Comăneci, în body de gimnastică la 64 de ani

Nadia Comăneci are o siluetă impecabilă la 64 de ani, rezultatul unei vieți dedicate sportului de performanță. După ce s-a retras din activitatea competițională, Nadia a rămas fidelă gimnasticii în rolul de antrenoare. În 2026, „Zeița de la Montreal” aniversează 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii. Cu această ocazie, fosta gimnastă s-a filmat executând primele secunde din exercițiul ei de la sol de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, într-un costum de gimnastă.

„Sentimentul acela. Lucrăm la o nouă linie de body-uri NADIA. Aniversare #10perfect”, a scris Nadia în dreptul videoclipului.

Postarea are aproape 100.000 de aprecieri și peste 4.000 de comentarii. „Nadia, ești minunată!”, a comentat artistul Tavi Clonda, soțul Gabrielei Cristea.

„Dragă Nadia, ai fost și ești un model pentru multe generații. Când eram copil, evident, îmi doream să devin gimnastă. Da! Ca tine. Bordura din fața blocului era bârna. Bătătorul de covoare sau creanga copacului reprezentau paralelele. Nu mai spun câte bătături în palme aveam… Am urmat o perioadă cursuri de gimnastică la un club sportiv. Dar mi-am dat singură seama, chiar dacă eram o micuță de 7-8 ani, că e prea greu!!!! Respect pentru tot ce ai realizat!!”, a fost un alt comentariu.

Cum se menține Nadia Comăneci în formă

În urmă cu câțiva ani, Zeița de la Montreal spunea că face mișcare zilnic, indiferent de programul pe care îl are sau de locul în care se află.

„Fac mișcare cel puțin 30-40 de minute în fiecare zi. Când sunt acasă, merg în sala de gimnastică, iar atunci când sunt plecată, mă asigur din timp că hotelul are o sală de fitness. Și dacă se întâmplă să nu am o sală în apropiere, improvizez și mă antrenez în cameră folosind obiectele aflate la îndemână. Nu există însă zi fără mișcare fizică”, spunea ea, pentru GSP.ro.

Cât despre alimentație, Nadia a declarat că încearcă să mențină un echilibru și să consume alimente cât mai puțin procesate. În plus, adoră bucătăria tradițional românească și gătește des pentru familia ei fel de fel de preparate delicioase de care se bucură și ea.

„Mănânc echilibrat. Cel mai mult îmi place peștele, alături de legume gratinate sau piure de legume. De sărbători mă mai răsfăț și eu cu anumite produse culinare, mai ales că pregătesc și feluri de mâncare tradițional românești, cum sunt sarmalele adaptate, în care folosesc carne de curcan, spre exemplu”, a mai dezvăluit Nadia Comăneci, pentru sursa citată.

