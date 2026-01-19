Actrița Kianna Underwood, cunoscută în special pentru apariția sa din copilărie în emisiunea All That de pe Nickelodeon, a murit într-o tragedie rutieră la vârsta de 33 de ani. Autorul accidentului a fugit de la locul faptei.

Două mașini au lovit-o pe actriță

Underwood traversa intersecția dintre Watkins Street și Pitkin Avenue, în cartierul Brownsville din Brooklyn, New York, când a fost lovită de un SUV Ford negru în jurul orei 6:50 dimineața, ora locală, a confirmat Departamentul de Poliție din New York (NYPD) pentru revista PEOPLE.

Ulterior, „a fost lovită și de un sedan negru și gri”, au precizat autoritățile, adăugând că Underwood a fost declarată decedată la fața locului. Șoferii ambelor vehicule au părăsit locul accidentului și nu au fost identificați până în prezent, potrivit poliției, notează People.

„Nu au fost efectuate arestări, iar investigația este în desfășurare, fiind coordonată de echipa de investigare a coliziunilor din cadrul NYPD Highway District”, a transmis poliția.

Roluri în film și teatru: o prezență constantă în industria de divertisment

Dincolo de apariția sa din 2005 în All That, Underwood a jucat în numeroase seriale și filme de-a lungul carierei. Ea a dublat vocea personajului Fuschia Glover în 23 de episoade ale serialului Little Bill, între 1999 și 2004, și a apărut în filmul The 24 Hour Woman, unde a jucat alături de Rosie Perez, Marianne Jean-Baptiste, Patti LuPone și alții. A avut și un rol minor în Death of a Dynasty, o comedie satirică despre industria hip-hop, în care a jucat și Kevin Hart.

Pe lângă rolurile sale din televiziune și film, Underwood a petrecut un an pe scenă, interpretând-o pe Little Inez în primul turneu național al musicalului Hairspray.

Underwood s-a născut în New York City și s-a mutat ulterior în Los Angeles, potrivit The New York Post.

Foto – capturi video

