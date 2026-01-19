Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că anul 2026 va aduce provocări majore pentru pensionari, în condițiile în care pensiile, alocațiile și salariile din sectorul public vor rămâne înghețate. În același timp, Guvernul pregătește măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Înghețarea pensiilor și a alocațiilor în 2026

Florin Manole a confirmat că punctul de pensie va rămâne blocat pe tot parcursul anului 2026, măsură inclusă în primul pachet de politici al Guvernului Bolojan. Aceeași decizie se aplică și alocațiilor pentru copii, precum și salariilor din sectorul public.

„Din primul pachet Bolojan a decis înghețarea punctului de pensii. În compensare vom putea veni, dacă ne permit resursele, cu un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici”, a declarat Florin Manole, potrivit Digi24.

Ministrul a subliniat că aceste măsuri au fost adoptate în cadrul „pachetului 1” al Guvernului, care vizează stabilizarea bugetară.

Citeşte şi: 2026, anul marilor reforme. Avertismentul lui Ilie Bolojan despre pensii și restructurări. „Pensionări la 50 de ani cu pensia cât ultimul salariu!”

Citeşte şi: CCR a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților. Când va avea loc noul termen

Citeşte şi: Când vor crește, de fapt, pensiile. Surpriza neplăcută de pe talonul din luna ianuarie

De asemenea, pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie cu 7%, procent care ar fi trebuit aplicat conform legii, în raport cu rata inflației. Această neaplicare a indexării a amplificat presiunea asupra veniturilor seniorilor, mai ales într-un context economic marcat de scumpiri constante. Decizia de a nu majora pensiile la începutul anului a fost justificată de Guvern prin constrângerile bugetare, însă efectele sunt resimțite în special de pensionarii cu venituri mici, pentru care fiecare ajustare anuală reprezintă o parte esențială din puterea de cumpărare.

Măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile

În ciuda înghețării veniturilor, Guvernul analizează posibilitatea reluării schemei de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse. Florin Manole a anunțat că va propune Coaliției acordarea unui ajutor similar celui din 2025, când aproximativ două milioane de seniori au primit 800 de lei în două tranșe.

„Voi propune Coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe”, a precizat ministrul Muncii, potrivit aceleiași surse.

În paralel, rămâne activ și programul prin care gospodăriile cu venituri foarte mici primesc un ajutor lunar de 50 de lei, în funcție de consum. Inițial programul trebuia să se încheie în martie 2026, însă autoritățile au decis prelungirea lui până la finalul anului.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News