Pensii mai mari cu 3,6% din ianuarie 2026. Cine intră pe lista beneficiarilor

Anul 2026 începe cu o surpriză majoră în sistemul de pensii, una care schimbă semnificativ veniturile unei părți dintre pensionarii români.

Cine beneficiază de majorare de 3,6%

Vești excelente la început de an pentru românii care au lucrat legal în Ungaria și primesc pensie din sistemul maghiar. În timp ce în România pensiile au rămas înghețate, Ungaria aplică o serie de măsuri menite să protejeze veniturile vârstnicilor, inclusiv majorări și bonusuri consistente. Pentru zeci de mii de pensionari români, aceste schimbări înseamnă un buget anual mai generos și o stabilitate financiară sporită.

Începând cu ianuarie 2026, statul ungar a decis o creștere de 3,6% a tuturor pensiilor, măsură aplicată automat tuturor beneficiarilor sistemului public, indiferent de cetățenie. Românii care primesc pensie din Ungaria nu trebuie să depună nicio cerere, majorarea fiind inclusă direct în plata lunară.

Autoritățile de la Budapesta au explicat că această creștere are rolul de a compensa inflația și de a menține puterea de cumpărare a vârstnicilor. Măsura îi include și pe românii care locuiesc în Ungaria sau în România, dar au contribuit la sistemul maghiar.

A 13-a pensie, un avantaj important față de România

Pe lângă majorarea de la începutul anului, pensionarii din Ungaria primesc și a 13-a pensie, o plată suplimentară anuală care nu există în mod permanent în sistemul românesc. Aceasta este acordată integral și reprezintă echivalentul unei pensii lunare.

Pentru mulți români care trăiesc din pensia maghiară, acest bonus este esențial, mai ales în perioadele cu cheltuieli ridicate. A 13-a pensie se adaugă veniturilor obișnuite și contribuie la creșterea semnificativă a bugetului anual.

Începe acordarea celei de-a 14-a pensii

O altă măsură importantă introdusă de Ungaria este cea de-a 14-a pensie, acordată treptat. În 2026, pensionarii vor primi prima tranșă, echivalentă cu aproximativ 25% din pensia lunară. Această sumă este plătită separat și reprezintă începutul unui program care va fi extins până în 2029, când a 14-a pensie ar urma să ajungă la valoarea integrală a unei pensii lunare.

Guvernul ungar a anunțat că această măsură este menită să ofere un sprijin suplimentar vârstnicilor, într-un context economic dificil

În timp ce Ungaria aplică majorări și bonusuri, în România pensiile au fost înghețate, iar beneficiile suplimentare precum a 13-a sau a 14-a pensie nu sunt parte din sistemul standard. Pentru românii care primesc pensie din Ungaria, diferența este evidentă, mai ales pentru cei care locuiesc în România și pot compara direct cele două sisteme.

Foto – arhivă

