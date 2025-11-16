Mulți români stabiliți în străinătate în ultimii ani au auzit de certificatul de viață. Oricât de straniu ar părea, ei au nevoie de un certificat prin care să demonstreze că sunt în viață. Este vorba de pensionarii români care se stabilesc în alte țări, dar sunt nerezidenți. Iată ce este certificatul de viață, unde se depune și care este scopul lui.

Statul român solicită certificatul de viață tuturor pensionarilor români care se stabilesc în străinătate nerezidenți. Prin acest certificat, fiecare pensionar trebuie să dovedească în fiecare an că este încă în viață pentru a-și primi pensia din România. Este o modalitate prin care statul român evită fraudarea sistemului de pensii și cazuri ilegale în care moștenitorii sau alți beneficiari ai banilor primiți de pensionari se pot folosi de ei și după decesul titularilor.

Certificatul de viață este obligatoriu

Așa cum am subliniat mai sus, certificatul de viață este un document obligatoriu care atestă că pensionarul este în viață și este îndreptățit să primească pensia din România, indiferent de țara în care s-a stabilit.

Noua lege a pensiilor, care a intrat în vigoare pe data de 1 septembrie 2024, stipulează clar că acest certificat de viață este obligatoriu și trebuie depus de două ori pe an. În anii anteriori, pensionarii erau obligați să depună acest certificat doar o dată pe an. Conform noilor reglementări, din septembrie 2024, ei sunt obligați să depună certificatul de viață de două ori pe an. Aceste reguli sunt stabilite prin Legea nr. 360/2023, care introduce un mecanism mai riguros de verificare pentru beneficiarii de pensii din România.

Certificatul de viață se utilizează exclusiv în cazul pensionarilor nerezidenți care încasează pensia în conturi bancare din străinătate sau din România și nu au mandatari desemnati cu procură specială care au obligația, conform procurii speciale, să anunțe casele de pensii din Romania despre orice schimbare survenită în ceea privește situația pensionarului (ex. deces, schimbare adresă de domiciliu etc.).

Cum se obține certificatul de viață și cum se completează

Pensionarii români stabiliți în străinătate pot descărca formularul specific pentru certificatul de viață de pe pagina de internet a Casei Naționale de Pensii Publice sau a Casei Județene de Pensii. Începând cu data de 1 septembrie 2024, pensionarii trebuie să folosească un nou model de certificat de viață, aprobat prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 874/26.06.2024. Acest model are două părți, numerotate foarte simplu A și B. Partea A se completează doar de către funcționarii Casei de Pensii, ca atare pensionarul nu trebuie să completeze nimic pe partea A.

Pensionarul trebuie să completeze doar partea B și numai cu majuscule, încercând să se încadreze doar pe spațiile libere punctate. Este foarte important să compleze citeț, fără greșeli și fără să depășească rândurile punctate. Partea B se completează în fața unei autorități legale cum ar fi notarul public, și se completează următoarele informații:

Datele personale : nume și prenume actuale și anterioare

: nume și prenume actuale și anterioare Naționalitatea

Data de naștere : data, locul și țara

: data, locul și țara Codul personal de asigurări sociale din România : cod numeric personal, așa cum apare în cartea de identitate română.

: cod numeric personal, așa cum apare în cartea de identitate română. Adresa : adresa actuală, din țara de rezidență (Spania, Germania, Italia etc)

: adresa actuală, din țara de rezidență (Spania, Germania, Italia etc) Detalii bancare : numele în clar așa cum apare în bancă, nume și adresă bancă, cod de identificare bancară (BIC/SWIFT), număr cont bancar internațional (IBAN)

: numele în clar așa cum apare în bancă, nume și adresă bancă, cod de identificare bancară (BIC/SWIFT), număr cont bancar internațional (IBAN) Semnătura pensionarului

Unde se legalizează certificatul de viață

Pensionarii trebuie să rețină faptul că certificatul de viață nu se completează acasă! El se completează în fața unei autorități competente care îl legalizează. O astfel de autoritate poate fi:

un notar public,

un birou de avocatură cu competențe în acest sens,

consulatul românesc,

ambasada României;

un consilier juridic;

un medic de familie de pe teritoriul statului de rezidență;

o asociație românească încadrată drept personalitate juridică;

birouri ale Patronatelor cu care Casa Națională de Pensii Publice a încheiat Protocoale de Colaborare cum ar fi Institutul Național de Asistență Socială (INAS) din Italia sau Institutul Național Confederal de Asistență (INCA) din Italia.

După ce acest certificatul de viață este completat și validat de către autoritatea competentă, acesta va fi trimis la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) sau la Casa Județeană de Pensii, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte. Acest demers este crucial pentru a asigura continuitatea plății pensiei și pentru a menține documentele actualizate.

În multe cazuri, certificatele de viață emise de Casa de Pensii ajung la beneficiari, în cazul în care aceștia se află în baza de dată cu adresa de rezidență din noul stat. În cazul în care certificatul de viață emis de casa de pensii nu ajunge la pensionar, acesta are opțiunea de a accesa site-ul Casei Naționale de Pensii Publice sau al Casei Județene de Pensii. Acolo, poate descărca formularul necesar în format electronic, facilitând astfel continuarea procedurii necesare pentru menținerea drepturilor de pensie. Pe pagina de internet a CNPP se găsesc formularele în model bilingv, și anume român/spaniol, român/italian, român/german etc.

Modelul noului certificat de viață (RO/DE, RO/EN, RO/ES, RO/FR, RO/HU, RO/IT) a fost aprobat prin Ordinul Președintelui CNPP nr. 874/26.06.2024 privind reglementarea modalităților de certificare a copiilor documentelor care atestă vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 și a copiilor documentelor care atestă perioadele asimilate, precum și a existenței beneficiarilor nerezidenți, publicat, la data de 09.07.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651.

Certificatul de viață este deosebit de important pentru pensionari, deoarece el le garantează primirea pensiei lunare din România. El trebuie completat și transmis de două ori pe an la date limită:

31 martie

30 septembrie

Așadar, pensionarii care trebuie să completeze și să transmită aceste certificate, trebuie să se ocupe din timp de acest aspect birocratic, de preferat din lunile ianuarie – februarie și, respectiv, iulie – august, pentru a se încadra în datele limită.

Așa cum este recomandat în lege, potrivit noului cadru legal în domeniul pensiilor, în vigoare de la data de 1 septembrie 2024, Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în cazul beneficiarilor stabiliți în străinătate (nerezidenți), certificatul de viață se transmite semestrial, din proprie inițiativă, de beneficiarul nerezident aflat în plată, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie a fiecărui an, după cum urmează:

1. în perioada 1 ianuarie – 31 martie, pentru prima verificare din cursul unui an calendaristic;

2. în perioada 1 iulie – 30 septembrie, pentru a doua verificare din cursul unui an calendaristic.

Ce se întâmplă dacă nu transmiți certificatul de viață

Cele două date limită sunt deosebit de importante și trebuie respectate întocmai. În situația în care nu se prezintă certificatul de viață în termenul indicat, plata drepturilor de pensie va fi suspendată, începând cu luna următoare expirării termenelor prevăzute mai sus (de 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an).

Cu alte cuvinte, dacă uiți sau nu poți transmite certificatul de viață până la data de 31 martie, nu vei mai încasa pensia din luna aprilie și nici din următoarele luni. Plata pensiei se va sista imediat. Reluarea plății drepturilor de pensie se va face după transmiterea certificatului de viață, de la data suspendării, cu respectarea termenului general de prescripție.

Subliniem faptul că, pensionarii care nu trimit la timp certificatul de viață, nu riscă să piardă dreptul la pensie, ci doar suspendarea plății acesteia. Ei își vor recupera banii de pensie, de îndată ce trimit acest certificat, de aceea este foarte important să nu uite de el, mai ales că trebuie depus de două ori pe an.

Potrivit legii, certificatul de viață trebuie transmis de pensionarii nerezidenți din proprie inițiativă. El este obligatoriu pentru a primi pensia lunar, dar pensionarii din străinătate nu sunt atenționați de autorități să trimită acest certificat. Fiecare pensionar trebuie să țină minte cele două termene pentru trimiterea lui și este recomandabil să își descarce formularele din timp, de la începutul anului pentru a se încadra în termenele administrative impuse de Casa Națională de Pensii Publice.

Cum se poate transmite certificatul

Transmiterea certificatului de viață către casa teritorială de pensii se poate face prin orice mijloace de comunicare, respectiv poștă, fax, e-mail, date de contact care se regăsesc pe site-urile oficiale ale respectivelor instutuții și pe site-ul CNPP https://www.cnpp.ro/casele-teritoriale-de-pensii.

Precizăm că, în cazul noilor beneficiari nerezidenți, dacă între data depunerii cererii de pensionare și data primei plăți a pensiei stabilite prin decizia de acordare a unor drepturi de pensie s-au scurs mai mult de 6 luni, casa teritorială de pensii competentă va transmite, împreună cu decizia de acordare a unor drepturi de pensie și cu o adresă de informare, un exemplar al certificatului de viață, urmând ca prima plată a drepturilor de pensie să se efectueze, în acest caz, după primirea exemplarului completat al certificatului, semnat și ștampilat, care atestă faptul că beneficiarul este în viață.

Cum poți primi pensia în străinătate

Orice pensionar român care se stabilește temporar în străinătate, își poate deschide un cont bancar la orice bancă de pe teritoriul noului stat de domiciliu unde va primi pensia din România. După deschiderea contului, beneficiarul pensiei va transmite detaliile bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea si adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului, acolo unde e cazul, precum și numărul de cont internațional bancar) către Casa teritorială de pensii in evidența căreia se află dosarul de pensie prin intermediul declarației de transfer.

Declarația de transfer in străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii, insoțită de documentul care confirmă detaliile bancare și de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual se pot depune direct de catre titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, la sediul casei teritoriale de pensii in a cărei evidență se află dosarul de pensie. De asemenea, aceste documente pot fi expediate cu poșta, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată de instituția menționată pe site-ul acesteia.

