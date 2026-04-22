Când se virează banii de pensii în mai 2026. Calendarul plăților, decalat

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Pensionarii din România trebuie să se pregătească pentru un program atipic de plată a drepturilor bănești în luna mai 2026. Deși Ministerul Muncii a dat asigurări că toate fondurile necesare sunt bugetate și asigurate integral, contextul calendaristic va impune o serie de decalări.

Suprapunerea sărbătorii de 1 Mai cu zilele de weekend va influența în mod direct data la care banii vor ajunge în buzunarele beneficiarilor, în funcție de modalitatea de plată aleasă de aceștia.

Când ajung poștașii la domiciliu și data viramentelor pe card

Vestea bună care însoțește aceste modificări de calendar este acordarea unei noi tranșe de ajutoare financiare pentru persoanele cu venituri mici. Aproximativ 2,8 milioane de pensionari vor primi sume suplimentare, menite să compenseze presiunea economică, banii fiind distribuiți automat, fără a fi necesară depunerea unor cereri la casele teritoriale de pensii.

Pentru cei aproximativ 2,1 milioane de pensionari care au optat pentru plata prin intermediul Poștei Române, distribuirea banilor va începe cu o ușoară întârziere față de graficul obișnuit. Ziua de vineri, 1 mai, fiind declarată zi liberă prin lege, urmată imediat de weekend, va face ca activitatea factorilor poștali să fie reluată abia luni, 4 mai. În practică, distribuirea efectivă la domiciliu este estimată să înceapă pe scară largă începând cu data de 5 mai.

Situația este mult mai previzibilă pentru seniorii care încasează pensia prin virament bancar. În cazul acestora, data stabilită pentru alimentarea conturilor este marți, 12 mai. Este important de reținut că plățile vizează toate categoriile de pensii, de la cele pentru limită de vârstă și anticipate, până la cele de invaliditate sau de urmaș, cu menținerea cuantumului stabilit în lunile anterioare.

Sume suplimentare între 300 și 500 de lei pentru milioane de români

Elementul de noutate al lunii mai 2026 îl reprezintă plata ajutoarelor sociale destinate pensionarilor cu venituri reduse. Guvernul a stabilit trei praguri de finanțare, menite să sprijine cele mai vulnerabile categorii. Astfel, persoanele care au o pensie de până la 1.500 de lei vor beneficia de un plus de 500 de lei. Pentru cei cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul va fi de 400 de lei, în timp ce pensionarii care primesc între 2.001 și 3.000 de lei vor încasa o sumă suplimentară de 300 de lei.

Aceste sume de bani vor fi virate în mod simultan cu pensia lunară. Pensionarii care primesc banii pe card vor vedea atât pensia, cât și ajutorul financiar intrând în cont în cursul zilei de 12 mai. În mod similar, poștașii vor înmâna ambele sume în momentul vizitei la domiciliu. Autoritățile subliniază faptul că întreg procesul este automatizat, astfel că seniorii nu trebuie să facă niciun demers birocratic suplimentar pentru a intra în posesia acestor fonduri.

Foto – Hepta

Urmărește-ne pe Google News