Când primesc pensionarii ajutoarele financiare promise. „Prima tranșă va veni odată cu… ” Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole

După o perioadă de incertitudine, Ministerul Muncii vine cu precizări vitale pentru milioane de români.

Într-o intervenție de ultimă oră, ministrul Florin Manole a detaliat modul în care vor fi distribuite ajutoarele financiare programate pentru acest an, subliniind că sprijinul statului este esențial în contextul economic actual.

„Sprijinul acesta vine ca o compensare modestă”, a punctat oficialul, explicând că eforturile se concentrează acum pe protejarea celor cu venituri mici în fața valului de scumpiri.

Banii vin în două tranșe: Cine sunt beneficiarii sprijinului financiar

Ministrul a clarificat situația pragurilor de venit pentru cei 2,8 milioane de pensionari eligibili. Conform schemei de ajutor, sumele vor fi virate în două momente cheie ale anului, prima tranșă fiind programată chiar pentru luna mai. Manole a explicat că sprijinul este diferențiat pentru a-i ajuta pe cei care resimt cel mai dur efectele inflației.

„Cei cu pensia sub 1.500 de lei primesc 1.000 de lei. Prima tranșă va veni odată cu pensia din mai, iar cealaltă cu pensia din decembrie”, a explicat Florin Manole, pentru România TV. Oficialul a mai adăugat că și pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei sunt incluși în acest program: „Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor primi un sprijin cumulat de 800 de lei, în două tranșe de câte 400 de lei. Pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei, sprijinul este de 600 de lei, în două tranșe egale de câte 300 de lei.”

Indexarea pensiilor nu mai poate fi amânată

Un alt punct fierbinte al discuției a fost indexarea veniturilor. Ministrul Muncii a tras un semnal de alarmă privind contextul geopolitic și economic, menționând că presiunea pe bugetele familiilor de pensionari este uriașă. Manole a criticat dur deciziile anterioare de înghețare a veniturilor, susținând că realitatea pieței impune măsuri imediate.

„Inflația este foarte mare, iar anticipările legate de criza din Iran arată că avem nevoie urgentă de această indexare. Ea nu va mai putea fi amânată, pentru că prețurile continuă să crească și nu se poate să asişti pasiv la această situație”, a declarat ministrul, dând de înțeles că autoritățile pregătesc deja terenul legislativ pentru această ajustare necesară

Situația dosarelor de recalculare: Niciun leu nu se pierde

În ceea ce privește procesul complex de recalculare a pensiilor pe baza veniturilor extraordinare, Florin Manole a oferit asigurări că procesul se apropie de final. Deși mai există un număr mic de dosare în lucru față de volumul total, ministrul a ținut să liniștească pensionarii care încă așteaptă deciziile oficiale, garantând că sumele vor fi plătite integral

„Cred că mai sunt undeva la 30.000 de dosare. Chiar dacă există întârzieri, oamenii trebuie să știe că nu pierd banii”, a conchis ministrul Muncii, subliniind că toate drepturile bănești vor fi acordate retroactiv de la momentul depunerii solicitărilor.

Foto – Facebook

