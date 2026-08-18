Salma Hayek a devenit bunică pentru prima dată, la vârsta de 59 de ani: „Nu aș putea să îl iubesc mai mult”

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Salma Hayek (59 de ani) trăiește cele mai frumoase momente din viața de familie! Îndrăgita actriță de la Hollywood a anunțat oficial că a devenit bunică și a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare primele imagini emoționante cu micuțul, dar și numele special pe care acesta l-a primit.

Salma Hayek a devenit bunică

Actrița a dezvăluit că fiul ei vitreg, François Pinault Jr. (38 de ani), și soția acestuia, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, au devenit părinții unui băiețel sănătos.

Bebelușul a primit numele François, purtat atât de tatăl său, cât și de bunicul lui, omul de afaceri francez François-Henri Pinault, soțul Salmei Hayek.

„Suntem binecuvântați să urez bun venit celei de-a patra generații în viață de François. Cu toate acestea, eu îl voi striga «Panchito». Se pare că îi place la nebunie și nu aș putea să-l iubesc mai mult de atât!”, a scris actrița pe contul ei de Instagram.

În videoclipul publicat online, celebra bunică apare ținându-și nepotul strâns în brațe și vorbindu-i cu multă dragoste în limba spaniolă, în timp ce micuțul îi răspunde cu gângurit și zâmbete.

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O familie numeroasă și unită

Salma Hayek și miliardarul François-Henri Pinault sunt căsătoriți din anul 2009. Deși au împreună o fiică, Valentina Paloma (18 ani), actrița a declarat de multe ori că îi consideră pe cei trei copii ai soțului ei din relațiile anterioare, François Jr., Mathilde și Augustin, ca fiind proprii ei copii.

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„Mi-am dorit mereu să am mulți copii. Corpul meu mi-a oferit un miracol – pe fiica mea –, dar binecuvântarea cea mare a fost că soțul meu mai avea trei copii. Așa că am patru în total și toți sunt minunați”, mărturisea Salma Hayek într-un interviu.

Nora Salmei, Lara Cosima, a postat și ea imagini din prima lună de mămică, descriindu-și soțul drept „cel mai cool François din lume” și pe fiul lor drept „cel mai drăgălaș François”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Salma Hayek și nepoțelul ei

Sursă foto: Instagram, Profimedia

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