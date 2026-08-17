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Brianne Howey din serialul Netflix „Ginny & Georgia” a născut al doilea copil, o fetiță. Actrița a făcut anunțul special printr-o postare pe Instagram.

Brianne Howey din „Ginny & Georgia” a născut al doilea copil, o fetiță

Brianne Howey și soțul ei, Matt Ziering, au devenit pentru pentru a doua oară. Actrița din „Ginny & Georgia” a făcut anunțul printr-o postare înduioșătoare în mediul online.

„Lumea noastră tocmai a devenit puțin mai completă”, a scris Howey, în vârstă de 37 de ani, pe Instagram, duminică, 16 august. Alături de mesaj, Howey a publicat un selfie în care zâmbește, în timp ce micuța — îmbrăcată într-o ținută cu imprimeu floral — stă așezată pe pieptul ei.

Howey își anunțase anterior sarcina în luna mai, publicând un selfie în oglindă în care purta o rochie galbenă fără bretele. „Iată că ne mărim din nou”, a scris ea pe Instagram, la momentul respectiv. „La mulți ani de Ziua Mamei!”

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Cum s-au cunoscut Brianne Howey și soțul ei

Howey și Ziering s-au cunoscut în 2015, într-un bar, prin intermediul unor prieteni comuni. După cinci ani împreună, cei doi s-au logodit și urmau să se căsătorească în 2020, eveniment pe care l-au amânat pentru 2021 din cauza pandemiei de COVID-19.

Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în 2023, când s-a născut prima lor fetiță. La acea vreme, Howey a publicat o fotografie din spital cu bebelușa la piept. „Întreaga mea lume tocmai a devenit mult mai dulce. Și mai mică. Bun venit, dragostea mea mică”, a scris Howey pe Instagram, în 2023.

Luna trecută, Howey a povestit pentru Us Weekly despre modul în care relația dintre ea și soțul ei s-a transformat de-a lungul timpului. „În primii cinci ani în care am fost împreună, nu eram căsătoriți, nu aveam un copil, nu aveam încă un câine”, ne-a spus ea. „Cred că este un lucru cu adevărat frumos să continuăm să ne dezvoltăm atât individual, cât și împreună.”

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Relația lor s-a consolidat după ce au devenit părinți

Howey a mărturisit că legătura ei cu Ziering s-a consolidat și mai mult de când au devenit părinți. „Să-l vezi cum își asumă toate aceste roluri de soț și tată te face să vă apreciați reciproc mai mult, pentru că nu știi întotdeauna ce îți rezervă viitorul”, a spus Howey. „Să văd cum se desfășoară totul în prezent și să rămân conștientă de fiecare clipă, fiind recunoscătoare pentru toate acestea, a fost o călătorie atât de frumoasă, liniștitoare, dar și surprinzătoare. Sunt atât de recunoscătoare.”

Howey a menționat, de asemenea, că „nu-i scapă niciodată din vedere” faptul că soțul ei poate călători alături de ea, mai ales acum că au o fiică, și că acest lucru „înseamnă foarte mult”.

„Simt că, atunci când sunt plecată la muncă, pot conta pe parteneriatul nostru și pe munca noastră în echipă, și pot să mă concentrez asupra muncii pentru că știu că el este acolo, ocupându-se de toate lucrurile pe care eu nu le pot face în acele momente, fie că este vorba de baia copilului, de culcare sau de dusul la grădiniță”, a spus ea.

Foto: Instagram

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