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J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit după aproape un deceniu de relație. Ea a fost cea care a confirmat separarea.

J Balvin și Valentina Ferrer s-au despărțit

Valentina Ferrer (32 de ani) a confirmat miercuri, 16 septembrie 2026, că ea și J Balvin (41 de ani) s-au despărțit după aproape 10 ani de relație.

„După ce am împărtășit atâția ani și momente importante împreună, José și cu mine am decis să urmăm drumuri separate”, a scris Valentina la Instagram Story.

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Împreună au un băiat

J Balvin, al cărui nume complet este José Álvaro Osorio Balvín, și Valentina s-au cunoscut în 2017, în timpul filmărilor pentru videoclipul piesei artistului, „Sigo Extrañándote”, și au devenit un cuplu la scurt timp după aceea. În iunie 2021, cei doi au devenit părinții unui băiețel pe nume Rio.

„[Despărțirea noastră] a fost o decizie luată din dragoste, respect și dorința de a face ceea ce este mai bine pentru familia noastră”, a continuat Valentina. „Prioritatea noastră va rămâne în continuare să-l însoțim mereu pe Rio cu toată dragostea noastră.”

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J Balvin nu a comentat despărțirea public până acum

Valentina și-a încheiat mesajul rugând publicul să le acorde ei și lui J Balvin puțină intimitate în timp ce își refac viețile după despărțire. „Trecem prin acest proces cu calm și apreciem profund înțelegerea și respectul față de acest moment foarte personal pentru noi”, a scris ea.

Până în prezent, J Balvin nu a făcut nicio declarație publică cu privire la despărțirea lor.

Foto: Instagram

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