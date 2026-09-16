Maluma, tată pentru a doua oară. Prima imagine cu fiul artistului și numele special ales pentru el

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Maluma și Susana Gómez sărbătoresc venirea pe lume a fiului lor, care s-a născut pe 14 septembrie 2026. Cuplul mai are o fetiță, Paris, care acum devine sora cea mare.

Maluma, tată pentru a doua oară

Maluma radiază de fericire! Cântărețul columbian, în vârstă de 32 de ani, a devenit tată pentru a doua oară. Pe 14 septembrie 2026, partenera sa, Susana Gómez, i-a dăruit un băiețel, iar vestea a fost împărtășită cu milioane de fani printr-o fotografie emoționantă pe rețelele sociale.

După ce au devenit părinții unei fetițe adorabile numite Paris, născută în martie 2024, Maluma și Susana își extind familia cu venirea pe lume a micuțului Orion Londoño Gómez.

Într-o postare simplă, dar plină de emoție, artistul apare alături de Susana, ținându-și fiul în brațe.

„Orion Londoño Gómez” este descrierea care însoțește imaginea, dezvăluind numele bebelușului.

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Ce semnificație are numele bebelușului

Semnificația numelui Orion adaugă un strop de magie acestui moment special. Orion este o constelație vizibilă în emisfera nordică, cunoscută pentru cele trei stele aliniate, denumite „Centura lui Orion”.

În mitologia greacă, Orion simbolizează un vânător puternic și frumos, fiul zeului Poseidon, transformat de Zeus într-o constelație după moartea sa. Alegerea acestui nume subliniază legătura dintre forță, frumusețe și un destin luminos.

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Cine este Susana Gómez

Susana Gómez, partenera lui Maluma, este o prezență discretă, dar puternică în viața artistului. Arhitect de profesie și originară tot din Columbia, Susana a fost prietenă cu Maluma înainte de a începe o relație în 2021.

Spre deosebire de fostele relații ale cântărețului, Susana preferă să își păstreze viața departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se pe familie.

Maluma, cunoscut pentru hituri precum Hawái sau Felices los 4, își ține fanii aproape, împărtășind atât reușitele profesionale, cât și momentele personale. Cu venirea pe lume a micuțului Orion, cântărețul demonstrează încă o dată că rolul de tată este o prioritate pentru el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Maluma și familia lui

Sursă foto: Instagram, Getty

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