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Familia la care locuia Mădălina Apostol face dezvăluiri dureroase. Cum au decurs ultimele ore din viața ei. „Soția s-a dus la ea. Și zice – Mădălina, dar ce faci?”

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Moartea Mădălinei Apostol a venit ca un șoc pentru toată lumea. În urma numeroaselor speculații apărute după tragedia care a cutremurat opinia publică, familia la care locuia iubita lui Nick Rădoi a rupt tăcerea. Oamenii care au fost alături de ea în ultimele clipe au oferit detalii tulburătoare, subliniind că nimic din comportamentul ei nu lăsa să se întrevadă o asemenea nenorocire.

Ultimele ore din viață: „A călcat ceva haine, un om normal”

Apropiații susțin că Mădălina nu a lăsat niciun bilet de adio, iar starea ei din zilele premergătoare nu trăda o criză profundă. Deși era puțin mai tăcută, se comporta obișnuit și își desfășura activitățile zilnice fără semne de alarmă.

„Era mai… abătută așa, dar nu. Vorbea, era ea cum era. Niciodată nu am observat ceva deosebit la ea și nici evenimente, șocuri, ceva să fi avut. Nu au fost șocuri”, au mărturisit cei din casă, pentru Cancan.ro. Chiar în ziua tragediei, ea își rânduise lucrurile prin casă: „A călcat ceva haine. Și a zis: «Gata, mă duc sus să mă relaxez și eu.» Bine, tot. Adică, un om normal.”

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Ce s-a întâmplat în baie

Momentele critice s-au derulat în timp ce Mădălina se afla la baie. Atenția soției gazdei a fost atrasă de faptul că centrala termică funcționa neîntrerupt de o perioadă neobișnuit de lungă.

„Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala, că merge de o oră. Și zice: «Mădălina, dar ce faci?» Zice: «Stau și mă relaxez, Kina»… «Ce bine atunci.» Așa a plecat soția iar să facă treabă prin curte”, au povestit apropiații. După mai bine de o jumătate de oră, femeia s-a întors îngrijorată la ușă: „«Băi, dar chiar merge centrala într-una. Ce faci?» Când s-a dus, nu a mai răspuns.” Femeia a fost cea care a descoperit-o pe Mădălina fără reacție.

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Clarificări despre combinația fatală

În legătură cu speculațiile apărute în spațiul public despre consumul de alcool și substanțe, familia la care a locuit a ținut să facă precizări clare. Mădălina nu mai consumase alcool de la întoarcerea în țară, însă urma un tratament prescris.

„Ea nu a băut absolut nimic de când a venit din Mexic. Nu s-a atins de alcool, niciodată. Dar avea un tratament pe care trebuia să-l urmeze și, pe urmă, ce s-a declanșat în capul ei, a luat pastile cu alcool și aia a fost fatală”, au explicat membrii familiei.

Durere imensă pentru fetița rămasă fără mamă

Membrii familiei sunt devastați și mărturisesc că nimănui nu i-ar fi trecut prin cap o asemenea întorsătură de situație, mai ales că Mădălina părea să fie într-o perioadă bună a vieții sale.

„Încă o dată vă spun: cum era ea acum, era pe drumul cel bun. Și dintr-o dată a sărit din viteză, cum e vorba noastră. A sărit dintr-o dată, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Deci nu s-a așteptat nimeni la așa ceva. Nici cel mai mic semn, nimic”, au adăugat aceștia. Gândurile tuturor se îndreaptă acum către fetița ei rămas fără mamă: „O, Doamne, ce gaură ne-a lăsat în suflet. Mai ales că era fetița mică, care acum avea nevoie de mămicuța ei. Acum e perioada în care avea nevoie de mămica lor.”

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