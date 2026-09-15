Ultimul omagiu pentru Mădălina Apostol. Familia și apropiații s-au adunat la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” pentru a-și lua rămas-bun

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Sicriul cu trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, locul unde rudele, prietenii și cei dragi s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun. Înainte de ceremonie, capela a devenit cadrul unei suferințe greu de exprimat în cuvinte pentru o familie rămasă fără sprijinul celei care a fost mamă a trei copii.

Momente copleșitoare și sosirea lui Nick Rădoi din Statele Unite

Atmosfera de la biserică a fost una încărcată de o emoție profundă. Fiul Mădălinei, Tony, a fost vizibil marcat de pierderea mamei sale, izbucnind în lacrimi în interiorul lăcașului de cult și fiind nevoit să iasă afară, copleșit de suferință. În tot acest timp, la biserică a fost prezent și tatăl fiicei Mădălinei, care i-a prezentat preotului actele medicale necesare pentru rânduiala creștinească, potrivit Spynews.ro.

Copleșită de tristețe, mama Mădălinei Apostol, prezentă și ea acolo, și-a plâns fiica la capelă, alături de întreaga familie.

Printre cei sosiți pentru a fi alături de familie se numără și Nick Rădoi, partenerul Mădălinei Apostol. Omul de afaceri a revenit de urgență din Statele Unite în cursul nopții precedente pentru a putea fi prezent la funeralii și a-i aduce un ultim omagiu celei care i-a fost alături.

Moștenirea de suflet: marea dorință pentru cei trei copii

Deși în spațiul public au apărut informații legate de o luptă dificilă cu o stare de depresie severă, circumstanțele exacte ale decesului rămân abordatate cu prudență de către familie. Dincolo de misterul și tristețea care învăluie dispariția ei la doar 40 de ani, fiul ei, Tony, a ales să vorbească despre dragostea de mamă a Mădălinei și despre cel mai important îndemn pe care le-a lăsat copiilor ei.

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„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. Pentru copii, mama a făcut tot. Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și să fim aproape unul de celălalt. Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a declarat Tony.

Mădălina Apostol va fi condusă pe ultimul drum joi, 17 septembrie, lăsând în urmă o familie îndurerată care încearcă să-i îndeplinească ultima dorință: aceea de a rămâne unită în fața celei mai mari încercări.

Foto – Facebook / Viva

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