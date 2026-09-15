Ultima dorință a Mădălinei Apostol. Are legătură cu cei trei copii: „Asta a fost cea mai mare dorință a ei”

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Fiul cel mare al Mădălinei Apostol, Tony, a dezvăluit care a fost ultima dorință a mamei sale. Femeia și-a pus capăt zilelor la vârsta de doar 40 de ani, după o luptă grea cu depresie.

Ultima dorință a Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie, la doar 40 de ani, lăsând în urmă trei copii cu doi bărbați. Mădălina a lăsat în urmă doi băieți dintr-o relație cu un bărbat care a părăsit-o când aceștia erau mici, și o fiică alături de un bărbat care recent începuse să se implice în viața acesteia.

Fiul cel mare al Mădălinei, Tony, a dezvăluit care a fost cea mai mare dorință a mamei lui, respectiv care el și frații lui să fie mai apropiați.

„Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mai mică. (…) Pentru copii, mama a făcut tot. (…) Cât despre fratele meu și ceilalți apropiați ai ei, toți suntem îndurerați și vrem să fim aproape unul de celălalt. (…) Cred că și-ar fi dorit să fim uniți ca frați, asta a fost cea mai mare dorință a ei: să fim uniți ca frați, să ne înțelegem și să trăim împreună”, a declarat Tony, fiul Mădălinei Apostol, pentru Știrile Antena Stars.

În ultimele zile de viață, Mădălina Apostol a fost internată într-o clinică psihiatrică din România, iar ulterior a ales să se retragă la o mănăstire. În ciuda eforturilor apropiaților de a evita această tragedie, femeia și-a pus capăt zilelor la doar 40 de ani.

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Când și unde va fi înmormântată

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus, marți la prânz, la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piața Muncii, unde are loc priveghiul. Nick Rădoi a venit, luni seară, de urgență în România pentru a participa la funeraliile fostei sale iubite.

Mădălina Apostol urmează să fie înmormântată joi, 17 septembrie.

Foto: Facebook

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